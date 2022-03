André-Pierre Gignac se pone la camiseta para apoyar a la Selección de futbol de México, el jugador de Club Tigres dejó claro su cariño por México.

En múltiples ocasiones, Gignac ha dejado claro su cariño por el país que lo ha visto consolidarse con los felinos.

Y esta vez no fue la excepción, pues se puso la jersey del Tri previo al enfrentamiento contra El Salvador.

A través de su cuenta de Instagram, Gignac compartió una foto en la que se le ve posando con el escudo de la Selección de futbol de México.

Los dirigidos por Gerardo Martino se juegan su pase a la Copa de Futbol Mundial Qatar 2022.

Gignac (Foto: IG: @10apg)

André-Pierre Gignac y sus trámites para naturalizarse mexicano

André Gignac ha expresado en varias ocasiones su amor por México, incluso ya tenía todo para tener doble nacionalidad, francesa y mexicana.

No obstante, la Fiscalía General de la República frenó el trámite, debido a que el jugador no había podido conseguir una carta que indicara que no tiene antecedentes penales.

Y es que todos los trámites se vieron estancados debido a la pandemia de Covid-19 y el jugador se habría visto afectado por eso, además denunció abuso de confianza por parte del gestor.

Sin embargo, el jugador está decidido a pasar el resto de sus días en México, tanto que incluso descartó retirarse en Francia.

Florian Thauvin y André-Pierre Gignac (Christian Chavez / Christian Chavez)

André-Pierre Gignac en Club Tigres

André-Pierre Gignac ha seguido con paso firme en Club Tigres, al momento se ubica como líder de la tabla de goleo en lo que va del Clausura 2022.

Asimismo, él junto con Florian Thauvin se convirtieron en los héroes del Clásico Regio y Club Tigres fue el equipo ganador.

Actualmente, Club Tigres lleva una buena racha y se ubica en la segunda posición de la tabla, después de Club Pachuca.

Sin embargo, de concretarse la salida de Miguel Herrera, el equipo quedaría a la deriva.