México.- Ana Guevara emitió una declaración más que polémica en torno a la cosecha de medallas conseguida en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Y es que Ana Guevara, titular de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade), afirmó a su llegada a México el 10 de agosto que, como ella no compitió , no pudo garantizar que el pronóstico de medallas se cumpliera.

Previo al inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, Ana Guevara pronóstico diez medallas para México .

Sin embargo, la delegación mexicana estuvo lejos de cumplir con el pronóstico de Ana Guevara, pues se consiguieron cuatro medallas de bronce.

“Yo no competí, y no puedo garantizar los metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que, de haber sido medallas, no solamente hubiéramos llegado a las 10, pero el pronóstico no tiene palabra”

Ana Guevara