Ana Guevara, la directora de la CONADE, explotó ante los medios de comunicación por difamaciones en su contra, durante la conferencia de prensa que realizó post Juegos Olímpicos de París 2024.

Y es que en las últimas horas Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, estuvo en el ojo del huracán por regresar de los Juegos Olímpicos de París 2024 en un vuelo en primera clase.

Pero no solo fue eso, ya que desde que se desarrollaban las competencias de los Juegos Olímpicos de París 2024 la titular fue capturada comiendo en un restaurante lujoso en la capital francesa.

Tras el cierre de los Juegos Olímpicos, la delegación mexicana consiguió 5 medallas, tres de plata y 2 de bronce, así como 29 diplomas olímpicos.

Ana Guevara sostiene conferencia de prensa post Juegos Olímpicos de París 2024

En su regreso a México, Ana Guevara, directora de la CONADE, sostuvo una conferencia de prensa para hablar de lo hecho por México en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pero también en esta conferencia de prensa, Ana Guevara aprovechó para hablar y mandarles un mensaje a sus detractores luego de las polémicas en las que se ha visto envuelta la titular de la CONADE.

“Estuvo lo del avión, lo del restaurante. En México es percibido un restaurante caro, pero en París es un restaurante promedio. En 2006 tuve una lesión y por prescripción médica, el doctor pidió que los viajes mayores a cinco horas se hicieran así” expresó la ex atleta.

🔴 "Entre más me chingan, más me crezco; no tengo marido, ni marida", dice Ana Gabriela Guevara ante las críticas de su gestión en @CONADE.



En rueda de prensa sobre el desempeño de mexicanos en los Juegos Olímpicos, y luego de que se exhibieran detalles sobre su viaje a… pic.twitter.com/qzxOJB3IC0 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) August 14, 2024

Ana Guevara explota y calla a sus detractores: “Todo lo que gano me lo trago y me lo visto como me da mi chingada gana”

Luego de los señalamientos que se le han hecho a Ana Guevara por comer en un restaurante lujoso en París y un vuelo de primera clase en su regreso de los Juegos Olímpicos, la titular explotó contra sus detractores.

De igual manera, Ana Guevara afirmó que no existe ningún expediente en su contra por malos manejos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Ya solicité la factura. En el sexenio nunca he solicitado gastos. Pueden ver en transparencia, voy a hacer pública la factura, fue pagada de mi bolsa. Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto”, detalló Guevara en la conferencia.