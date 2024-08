Terminaron los Juegos Olímpicos de París 2024 con no tan buenos resultados para los atletas mexicanos, sin embargo, Ana Guevara opina lo contrario.

Ana Guevara ha estado en medio de una gran polémica en estos Juegos Olímpicos de París 2024, pues muchos piensan que es la principal culpable de los malos resultados de nuestros atletas.

Y ahora, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) se volvió a meter en una polémica, pero ahora por sus declaraciones al terminar la justa del verano.

Ana Guevara está satisfecha con los resultados de México en los Juegos Olímpicos de París 2024

Ana Guevara se metió en una polémica más en estos Juegos Olímpicos de París 2024, pues la titular de la CONADE se dijo satisfecha con los resultados de los atletas mexicanos.

En entrevista con Fox Sports, Ana Guevara declaró que ve un balance positivo y buenos resultados de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“La verdad es que yo veo un balance muy positivo, se lograron resultados positivos. Son medallas que le dan una óptica y una visión distinta al trabajo de la delegación, se empató el resultado de Río 2016 y se superó el de Tokio 2020″, inició diciendo Ana Guevara.

“Lamentablemente no se lograron los metales, hoy fue un día doloroso, con tres posibilidades que se quedaron ahí, en la línea. Hoy me siento orgullosa de los medallistas, como ex medallista y como dirigente del deporte por saber lo que significa y conocer el esfuerzo por lograrlo”, agregó.

🫵 'VEO UN BALANCE MUY POSITIVO. MÉXICO SE DEBE SENTIR MUY CONTENTO' 🙂



México tiene hasta el momento en #Paris2024 5 medallas y Ana Gabriela Guevara, se va satisfecha pero mandó un contundente mensaje.



🇲🇽 'FALTA PREPARACIÓN MÁS AMBICIOSA... QUE SE LA CREAN'



🎥 @RodTovar… pic.twitter.com/TLI6dBHqw1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 10, 2024

Ana Guevara dice que a los mexicanos les faltó ambición en los Juegos Olímpicos de París 2024

Luego de decir que está contenta con los resultados de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024, Ana Guevara mencionó que falta más ambición.

“Creo que lo que nos falta es tener una lógica de preparación mucho más ambiciosa, que verdaderamente se la crean, que verdaderamente estén metidos en la competencia”.

Además, la titular de la CONADE también arremetió contra los deportes acuáticos, asegurando que tienen una mala organización y se debe arreglar inmediatamente.