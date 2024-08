En medio de una gestión salpicada por la corrupción, Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, aseguró que “no hay quejas” de los atletas mexicanos que compiten en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ana Gabriela Guevara ha sido noticia durante todo el ciclo olímpico, debido a disputas legales con los atletas mexicanos, la falta de becas y la preferencia hacia algunos deportistas.

Este contexto no le impidió hacer el viaje a París y ser una de las voces más críticas contra los atletas, pues hasta se atrevió a decir que México llevaba “menos cuatro medallas”.

A la polémica declaración de “menos cuatro medallas” le siguió un “no hay quejas” que más que cesar las críticas las hizo estallar.

¿Qué dijo Ana Gabriela Guevara?

De acuerdo a Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, en la delegación mexicana que participa en los Juegos Olímpicos de París 2024 “nadie se queja que no tuvo preparación”.

“Hoy no tenemos ninguna nota, ninguna declaración de ‘me hizo falta gira, me hizo falta fogueo, no traigo equipo, no tengo equipo disciplinario’. No tenemos ninguna escena de eso”, puntualizó Ana Gabriela Guevara.

Para Guevara los atletas mexicanos “no llegan solos”, pues cuentan con el “dinero del Estado”.

Sobre las becas que se le relegaron a los deportistas mexicanos, Ana Gabriela Guevara dijo que sí les serán entregadas, pero “por el amparo, no porque tengan la razón”.

“Menos cuatro medallas”, la polémica declaración de Ana Gabriela Guevara

A pesar de la falta de apoyo a los deportistas, Ana Gabriela Guevara lanzó un dardo al asegurar que la delegación tricolor tenía “menos cuatro medallas”, en referencia a las derrotas en clavados, gimnasia y surf.

“Ya tenemos menos cuatro medallas, la de gimnasia, las de clavados y el surf, donde lamentablemente costó el hecho de competir contra el de casa y como lo dijo el competidor nuestro que pensó que estaba en la mejor ola y se le fue la oportunidad, pero son cosas que pasan y ahora hay que seguir adelante y espero que el equipo responda en el resto de los Juegos”, señaló Guevara.