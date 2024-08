Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a punto de terminar, pero no con los resultados que se esperaban de los atletas mexicanos, aunque Ana Guevara, titular de la Conade, dijo lo contrario.

Aunque Ana Guevara dijo que está satisfecha con los resultados de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024, su puesto en la Conade correría riesgo.

Diversos reportes indican que la ex medallista mexicana no seguiría al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tras una mala gestión en el sexenio que está a punto de terminar.

Ana Guevara saldría de la Conade tras los Juegos Olímpicos de París 2024

La gestión de Ana Guevara al frente de la Conade dejó mucho que desear, por lo que muchos la culpan de los malos resultados en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin embargo, los días de Ana Guevara al frente de la Conade estarían contados y los Juegos Olímpicos de París 2024 serían uno de los últimos grandes eventos bajo su gestión.

De acuerdo a información de David Faitelson, la ex medallista olímpica mexicana no seguiría en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y su lugar sería ocupado por el también ex atleta Rommel Pacheco.

“El ex clavadista Rommel Pacheco es el personaje más adelantado para tomar la Comisión Nacional del Deporte…Ya tuvo un primer acercamiento con la Doctora Sheinbaum… La nueva administración buscará, al menos darle, otra imagen a la deteriorada gestión de Ana Gabriela Guevara”, escribió David Faitelson en su cuenta de X.

Ana Guevara ve balance positivo de México en los Juegos Olímpicos de París 2024

Ana Guevara, la todavía titular de la Conade, dijo estar satisfecha con los resultados de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“La verdad es que yo veo un balance muy positivo, se lograron resultados positivos. Son medallas que le dan una óptica y una visión distinta al trabajo de la delegación, se empató el resultado de Río 2016 y se superó el de Tokio 2020″, mencionó Ana Guevara.

“Lamentablemente no se lograron los metales, hoy fue un día doloroso, con tres posibilidades que se quedaron ahí, en la línea. Hoy me siento orgullosa de los medallistas, como ex medallista y como dirigente del deporte por saber lo que significa y conocer el esfuerzo por lograrlo”, agregó.