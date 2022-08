Club América llegó a seis victorias consecutivas en el Apertura 2022 y esto generó una pelea entre los comentaristas de ESPN, Álvaro Morales y Mario Carrillo, durante el programa futbol picante.

Álvaro Morales le cuestionó a Mario Carrillo si Club América le generaba dudas, a lo que respondió que sí, pero el primero consideró que se trata de una cuestión personal contra el técnico Fernando Ortiz.

“No, es estudio, mucho estudio yo no soy como tú, fanfarrón no soy. Soy director técnico de futbol”, negó Carrillo.

Morales le aclaró que de momento no es técnico, es analista de futbol. Así que le volvió a pedir que explique las dudas que le generan las Águilas.

“No lo vas a entender. Te bloqueas, no sabes de esto”, se mantuvo en su postura el estratega campeón con Club América.

Morales no se controló y le dijo, “No lo sabe explicar, requiero que se actualice, que se prepare, que regrese a primera división. Usted ya no sabe de esto, ¿Por qué es envidioso?”

Carrillo siguió evitando las afirmaciones de envidia con Ortiz y le señaló a Morales: “tú lo único que haces es hablar mal y con esto te sientes emocionado, para que todo el mundo te vea”

“Soy feliz porque soy el top porque grito mucho, qué bajo”, señaló Mario Carrillo.

Y Morales insistió, “Profesor, qué coraje le da a usted que el América gane”.

Posteriormente, Morales reveló que la producción estaba preocupada, pero que se tranquilizaran porque todo estaba bajo control.

🔥 "Si está caliente y ardido porque hoy Ortiz tiene al América de líder, dígalo"



¡SE CALENTÓ LA MESA! 😱 pic.twitter.com/tgfWgyIeue — Futbol Picante (@futpicante) August 27, 2022

Mario Carrillo descarta al Club América para campeón del Apertura 2022

Álvaro Morales y Mario Carrillo se engancharon en la polémica de la sexta victoria del Club América, por ello la pregunta del apodado ‘Brujo’ fue, “ ¿Va a ganar el Club América el título?”.

Carrillo lo descartó como un candidato al título.

“No sé, no sé, no es mi favorito, está Rayados de Monterrey, Tigres UANL, Deportivo Toluca juegan muy bien”, afirmó Mario.

Morales le dio argumentos para demostrar que las Águilas son mejores que los equipos que mencionó.

“Contra Monterrey acuchillan al América, a Toluca ya le ganó, a Tigres lo trae de hijo, al subcampeón Pachuca ya le ganó “, concluyó.

