Álvaro Morales tundió a Pumas tras la eliminación: “Son un equipito chiquito”, aseguró el analista quien lanzó fuertes críticas a los dirigidos por Andrés Lillini.

El analista de ESPN se lanzó contra los auriazules luego de no haber podido pasar a la final pues fueron vencidos por Atlas. Morales se fue con todo y afirmó que Pumas no tiene filosofía, ni trabajo.

“El Puma no tiene mujer, el puma no tiene marido, no tiene filosofía, no tiene mística, no tiene trabajo, es un equipito chiquito, eso es el puma; lo que sí tiene es un padre que se viste de amarillo contra quien se crece, pero se les acabaron las circunstancias”, arremetió en un polémico video que publicó en su cuenta de Twitter.

“No fue Juárez en donde se agregaron una fuerte cantidad de minutos y anotaron al cinco, no fue el Cruz Zaul en modo cruzazuleada, no fue Tijuana que le regaló un gol, no fue Toluca que llegaba con nueve partidos sin ganar, no era el América que llegaba con cuatro partidos sin victoria, ahora fue el Atlas, pero pobres cachuncitos se habían ilusionado. Chiquititos, no lloren, maullen mejor”,agregó.

Atlas eliminó a Pumas en las semifinales (Mexsport )

Club Atlas vs Club Universidad Nacional

En medio de la polémica por un supuesto penal no marcado sobre Juan Ignacio Dinenno y varios golpes en la cacnhas, los rojinegros lograron vencer a Pumas.

Cabe recordar, que en el primer encuentro en el Estadio Olímpico Universitario, Atlas ganó con un marcador de 1-0, mientras que los universitarios empataron con un gol de Dinenno.

Pese a los esfuerzos de los felinos, no pudieron obtener su pase a la final pero se despidieron con la satisfacción de haber recuperado nivel en los últimos partidos.

Club Universidad Nacional fue de los equipos que tuvo peor inicio y militaba en el onceavo lugar de la tabla pero remontó de manera épica y eliminó a Club América.

Atlas FC celebra gol ante Pumas (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Atlas regresa a una final después de más de 20 años

Tuvieron que pasar 22 años para que los rojinegros volvieran a disputar una final en el futbol mexicano, aunque esta vez contra Club León.

No obstante, la última vez que consiguieron un campeonato fue en aquel 1951 (hace 70 años) bajo la dirección de Eduardo Valdatti, cuando derrotaron a Club Chivas por la mínima diferencia.