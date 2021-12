Andrés Lillini confía en la remontada de Pumas tras haber caído en el partido de ida contra Atlas, pues cree que tienen el carácter para sobreponerse.

El técnico auriazul dejó claro que han demostrado ya en múltiples ocasionesque a pesar de los pronósticos y malas rachas, han sabido levantarse, por lo que esta vez no será la excepción.

Los felinos cayeron 1-0 en el Estadio Olímpico Universitario frente a los rojinegros del Atlas , sin embargo aún tienen posibilidades de colarse a la siguiente etapa.

Por ello, Lillini fue contundente y explicó que aún pueden sacar adelante la situación pues saben como competir a pesar de las adversidades.

“Este equipo ha demostrado a lo largo del tiempo que ante la adversidad compite y tiene carácter para sacar este tipo de situaciones. A la afición. gracias por llenar CU, por estar con nosotros y no vamos a dejar de transmitir en la cancha lo que ellos quieran”, aseguró.

Pumas UNAM (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Club Universidad Nacional bajo la dirección de Andrés Lillini

Los felinos tuvieron un mal inicio en el Apertura 2021 pero han sabido reponerse. Desde la llegada de Andrés Lillini al banquillo han mostrado su capacidad de reacción y recuperación.

El técnico reconoció que hubo muchos errores en el primer partido frente a Atlas, mismos que esperan corregir en el esquema táctico.

“Fue un partido trabado, partido de un gol, el rival en el segundo tiempo no atacó. Nos apretamos en media cancha, tuvimos tres o cuatro llegadas pero la conversión vale. Vamos a buscar algo diferente. Con dos días de entrenamiento no es fácil querer hacer locuras. Hablar con ellos y elegir el mejor once, tratar de romper este circuito defensivo que tiene muy bien el Atlas”, agregó.

Cabe recordar, que sin muchas expectativas ni reflectores, los auriazules lograron llegar a la final del Guard1anes 2020 por lo que no sorprendería que nuevamente lo volvieran a hacer.

Alan Mozo (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Alan Mozo se llevó los reconocimientos por su buen desempeño

Gracias al buen desempeño que tuvo Alan Mozo en el partido contra Club América, fue incluido en el Equipo de la Semana 11 FIFA 22.

Después de ser criticado por muchos al haber cometido muchos errores que le costaron caro a los auriazules en varios partidos, Mozo logró reponerse y borrar esas manchas en su historial.

“Hubo un momento en el que todos nos juntamos, dijimos que no podían seguir los malos resultados. Era el momento de dar un paso adelante, fue lo que cambió, estamos mentalizados que queremos todo y vamos por todo”, comentó Mozo.