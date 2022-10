Álvaro Fidalgo, futbolista español del Club América, habló sobre el tema de la Selección Mexicana y de una posible convocatoria con el Tricolor en un futuro.

El volante europeo se sinceró sobre el tema de la naturalización y aseguró que prefiere jugar con la Selección de España, su país natal.

“Si soy sincero, desde el corazón, mi sueño es jugar con España porque al final creo que representar a tu país y al país que sientes, del que eres, creo que es algo inigualable”, declaró en entrevista para TUDN.

Asimismo, señaló que sus compañeros en el Club América le han dicho sobre la posibilidad de vestir la playera Tricolor; sin embargo, no es algo que se haya planteado.

“(Jugar para México) no te puedo decir si o no, no es una cosa que me he planteado. Incluso mis compañeros me lo dicen, pero no es una cosa que me plantee, mi sueño es seguir creciendo como futbolista”, aseveró la figura de las Águilas.

Jonathan dos Santos ya lo había candidateado

Jonathan dos Santos, su compañero en el Club América, ya había candidateado a Álvaro Fidalgo para que se considerado en la Selección Mexicana.

Más allá de los requisitos que aún necesita para naturalizarse mexicano, Fidalgo fue visto con buenos ojos por parte de la afición mexicana, que no pasaba por un buen momento y Dos Santos lo respaldó en conferencia de prensa.

“Por qué no, si es para mejorar la Selección Mexicana, es un jugador que no se ve en México, no hay muchos con su estilo, será decisión de él y no lo veo con malos ojos”, declaró el mediocampista mexicano.

Club América: ¿Cuándo juega los cuartos de final?

El Club América inicia el camino por su título 14, este miércoles 12 ante el Club Puebla y el duelo de vuelta en el Estadio Azteca será el día sábado 15 de octubre.

Los horarios son: Para la ida jugarán a las 19:00 horas , mientras la vuelta en el Coloso de Santa Úrsula se efectuará a las 21:00.

