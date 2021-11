La futbolista celeste, Alondra González decidió hacer pública su relación con Karla Zempoalteca, jugadora del mismo equipo y aseguró que a muchos les sorprendió su salida del closet.

La jugadora que antes militó por Club América femenil compartió un video en sus redes sociales en donde se sinceró y aceptó que fue difícil en algún momento el poder aceptarse.

Sin emabargo, se desprendió de ideas arraigadas que tenía sobre casarse con un hombre y decidió aceptarse y abrirle las puertas al amor con Karla Zempoalteca. “Rompí ese esquema en mi cabeza de tengo que casarme con un hombre para ser feliz”.

“Hice lo que mi corazón me dijo y lo que me hace feliz. Siento un respiro al no tener que ocultarlo, la gente que me quiere me acepta tal y como soy. Sigo siendo la misma persona”.

Asimismo aceptó que su familia la apoya y no le da pena el aceptarse ni hacer pública su relación, además invitó a sus seguidores a hacer lo que aman y a no limitarse a sentir.

Alondra González en la Liga MX Femenil

Alondra González militó por Club Chivas en 2018 pero solo jugó 4 partidos y pasó a las manos de Las Águilas donde fue campeona con su equipo en el Apertura 2018 y estuvo ahí hasta 2019.

No obstante, Alondra interrumpió su participación para participar en el programa de Exatlón Estados Unidos, donde resultó subcampeona.

Sin embargo, la mediocampista en este año volvió a la Liga MX y se ganó un puesto, esta vez en Cruz Azul femenil donde conoció a su actual pareja, Karla Zempoalteca.

El cuadro celeste milita en el octavo lugar de la tabla con 24 puntos y han conseguido un total de tres victorias, un empate y una derrota.

Alondra González en un partido de las Águilas (Mexsport)

Futbolistas de la Liga MX Femenil que han hablado abiertamente de la homofobia

Janelly Farías, jugadora de Club América femenil ha dejado claro en varias entrevistas que fue rechazada por su familia al declararse abiertamente homosexual e incluso ahora alza la voz para que más personas no pasen por lo mismo

“Mi familia me rechazó por ser gay, fue uno de los tiempos más difíciles de mi vida. Perdí la pasión por el futbol, por todo”.

Pero ahora, Janelly aprovecha el impacto de sus redes sociales para poder llevar un mensaje de no discriminación.