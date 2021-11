México.- ¿Quién es Alondra González? la Jugadora del Cruz Azul que sale con Karla Zempoalteca. Aquí te decimos todo sobre la futbolista que recién dio a conocer dicha relación.

Alejandra González tiene 26 años de edad , puesto que nació el 1 de abril de 1995, en Guadalajara, Jalisco.

En la Liga MX debutó el sábado 27 de enero del 2018 , cuando el Club Deportivo Guadalajara femenil (Chivas femenil), su equipo de entonces, enfrentó al Atlas FC.

Pese a que se estrenó en un Clásico Tapatío, Alondra González no se pudo consolidarse y apenas alcanzó a jugar 4 partidos en el Clausura 2018 ; ninguno de ellos completo.

Al no ganarse un lugar, Alondra González causó polémica al pasar directamente de las Chivas al Club América , y es que, como es bien sabido, entre ambas escuadras existe una rivalidad histórica.

Con el Club América estuvo en los torneos Apertura 2018, Clausura 2019 y Apertura 2019 ; sin embargo, tampoco se ganó la titularidad pese a que protagonizó buenos destellos.

En 2020 puso pausa a su carrera como futbolista en aras de participar en Exatlón Estados Unidos, donde quedó subcampeona .

Cabe señalar que Norma Palafox , estrella de la Liga MX Femenil, también ha puesto pausa en su carrera en el futbol para participar en dicho programa, incluso ya lo ganó.

Volviendo a Alondra González, una vez que culmino su participación volvió a las canchas, esta vez con Cruz Azul, de modo que ya sabe lo que es militar en tres de los cuatro grandes del futbol mexicano.

Hace unos días, Alondra González dio a conocer su noviazgo con Karla Zempoalteca, quien también juega en Cruz Azul.

A través de su cuenta de Instagram, Alondra González, futbolista del Cruz Azul, publicó un mensaje bastante emotivo, ya que se dijo aliviada de por fin darse a conocer tal cual es.

“Hice lo que mi corazón me dijo y lo que me hace feliz. Siento un respiro al no tener que ocultarlo, la gente que me quiere me acepta tal y como soy. Sigo siendo la misma persona”

Alondra González