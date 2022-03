Alexis Vega, delantero del Club Deportivo Guadalajara, relató un asalto a punta de pistola que sufrió en Ciudad de México.

En entrevista para el podcast de su compañero en el Club Chivas, Jesús ‘Canelo’ Angulo, Alexis Vega contó el sufrimiento que vivió en el barrio que lo vio crecer.

Oriundo de Santa Isabel Tola, un barrio al norte de la Ciudad de México, Alexis Vega relató que fue víctima de la delincuencia cuando llevó a su hija para que su familia la conociera.

“Anduvimos de casa en casa, fuimos a un tianguis, luego a desayunar, luego a saludar a la familia. Siempre ando con primos que me andan cuidando por lo mismo de que está peligroso”, señaló.

“Llegamos a casa de una tía, estaba platicando con un tío y vi a un vato de blanco que venía a lo lejos, pensé que me quería pedir una foto, pasó cerca de mí y me clavó la pistola en la panza”, relató

Alexis Vega señaló que pensó lo peor en el momento que su esposa corrió hacia la casa de su tía.

“Me dijo: dame el reloj. No le respondo, me quedé en shock. Apuntó a mi esposa y ella corre hacia la casa… Otro hubiera disparado, me enganché, le dio un manotazo y le dije que se llevará todo”.

“La mano se le movía cuando me apuntaba. Yo creo era principiante porque le temblaba la mano. El vato chifló y pasó un carro por él”, finalizó.

Alexis Vega (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Alexis Vega, oriundo de un barrio peligroso en CDMX

Alexis Vega nació en una colonia al norte de la Ciudad de México, llamada Santa Isabel Tola.

El jugador del Club Deportivo Guadalajara describió su visita a Santa Isabel Sola.

“Está rodeado de la Gabriel Hernández, la CTM… Varias zonas complicadas de la Ciudad de México. Anduvimos de casa en casa y yo siento que alguien dio el pitazo”.

El delantero del Club Guadalajara ha frecuentado sus pasados rumbos, pero asegura que después de lo sufrido no volverá en mucho tiempo.

Alexis Vega, el mejor delantero mexicano en el Clausura 2022

Alexis Vega, delantero del Club Deportivo Guadalajara, suma cuatro goles en ocho partidos del Clausura 2022.

El atacante rojiblanco es el mexicano mejor posicionado en la tabla de goleo, con cuatro anotaciones.