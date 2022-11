Alan Pulido, se pronunció al respecto de la polémica que se generó porque un video que salió a la luz muestra a Lionel Messi pisando una jersey de la Selección Mexicana.

Sin duda alguna, causó mucho revuelo el hecho de que Lionel Messi haya pisado una playera del Tri; pero aún más que Canelo Álvarez se haya pronunciado al respecto.

Y es que, el pugilista se molestó por dicho acto y publicó varios mensajes contra el futbolista argentino. Las opiniones se han dividido y ahora fue Alan Pulido quien externó su punto de vista.

A través de su cuenta de Twitter, Alan Pulido explicó que eso de tirar las playeras al piso es muy común en los vestidores pues después de eso el personal de limpieza las lava y se las entrega.

“Dejen de querer inventar noticias baratas y hacer polémica en algo que no tiene sentido, Messi no patea ni pisa ninguna playera de la Selección Mexicana, para los que no saben mucho de fútbol, eso es normal en un vestidor, se ve claramente que se quiere quitar el tachón”, escribió.

Dejen de querer inventar noticias baratas y hacer polémica en algo que no tiene sentido, Messi no patea ni pisa ninguna playera de la Seleccion mexicana, para los que no saben mucho de fútbol, eso es normal en un vestidor, se ve claramente que se quiere quitar el tachón 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) November 28, 2022

Canelo Álvarez y la polémica con Lionel Messi

Canelo Álvarez explotó contra Lionel Messi después de su acción y se puso a pelear con todos a través de las redes sociales.

Y es que, al parecer la situación se ha salido de control, pues Canelo sigue compartiendo mensajes contra todos aquellos que están defendiendo a Lionel Messi e incluso a los que solo le dan a conocer su opinión.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de Messi, lo que es un hecho, es que el pugilista sigue bastante enojado y lo ha demostrado en los mensajes de redes sociales.

