Alan Pulido dejó claro su amor por el Club Chivas, pues el actual jugador de la MLS admitió que le gustaría regresar al equipo de sus amores.

Alan Pulido acaba de ganar un premio importante en la MLS, fue el Gran Regreso del año. Y es que, luego de quedar fuera toda una temporada por una lesión, el mexicano regresó de la mejor manera y fue goleador de su equipo, Sporting Kansas.

Su desempeño es algo que ilusiona a los fans de Club Chivas, pues lo recibirían con los brazos abiertos.

Alan Pulido confesó para los medios de comunicación que le encantaría vivir una segunda etapa con Club Chivas, pues le tiene mucho cariño a la gente y a la institución.

“Ojalá se pudiera. Sabemos que al final el futbol es de momentos y no depende de uno, sino de muchas cosas y muchos factores, pero obviamente, siempre lo he dicho, que ojalá yo me pudiera retirar en Chivas por el amor y el cariño que le tengo al club, pero ya veremos en un futuro qué pasa”, dijo.

Alan Pulido en Club Chivas

Cabe recordar, que Alan Pulido ganó la Liga MX, Copa de MX y Liga de Campeones de la Concacaf con el cuadro rojiblanco de Club Chivas.

Asimismo, antes de partir a la MLS, se coronó campeón de goleo en el Apertura 2019 con un total de 12 goles.

Alan Pulido tiene contrato con el Sporting Kansas hasta 2026, incluso el torneo pasado Cruz Azul intentó hacerse de sus servicios pero el cuadro de la MLS no lo dejó ir.

Sin embargo, después de que quede como agente libre Club Chivas podría ser su destino ideal y probablemente la afición también lo reciba bien.

Alan Pulido y el premio que ganó en la MLS

Alan Pulido ganó un importante reconocimiento en la MLS pues fue nombrado como Mejor Jugador con espíritu de superación del año en la liga.

El Sporting Kansas le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales y reconocieron su trabajo durante esta temporada.

“Su regreso al campo no fue tarea fácil, pero junto a sus compañeros de equipo y su familia: el personal en esta sala mantuvo a Alan a flote. No hay mejor grupo para contarle las novedades del Jugador Regreso del Año 2023″, escribieron.

