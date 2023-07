Alan Pulido presumió una fotografía con uno de los cantantes más populares del momento, se trata de Peso Pluma.

El futbolista mexicano de Sporting Kansas, Alan Pulido publicó una foto en su cuenta de Instagram con Peso Pluma y el cantante posó tomando una jersey que seguramente le regaló el jugador.

En la playera tenía escrito su nombre; mientras que Alan Pulido escribió la siguiente frase en la fotgrafía: “Un placer conocerlos hermanos, que sigan los éxitos”, se lee.

No cabe duda, que Peso Pluma ha causado furor en todas las personas y varios futbolistas han dejado ver que son de su agrado las creaciones musicales del cantante.

En la fotografía que compartió, varios fans le dejaron comentarios y le pidieron que volviera: “Es de Guadalajara el PP, bienvenido a chivas puligol”, se lee en Instagram.

Alan Pulido y su regreso a Club Chivas

Club Chivas ha buscado traer a Alan Pulido de regreso, pero se hablaba de que Cruz Azul había hecho una oferta mejor por lo que su llegada a la escuadra celeste estaba mucho más cerca.

Sin embargo, el Sporting Kansas había decidido que el mexicano terminara su contrato para que pueda llegar en 2024 al cuadro de la Liga MX.

De acuerdo con los pultimos reportes, a partir de este mes de julio, el jugador ya podría comenzar a negociar.

No obstante, Cruz Azul ya no podría mantenerse en la disputa, pues su objetivo era tenerlo entre sus filas este año, pero aún no hay nada escrito.

Alan Pulido sobre la Liga MX

Cabe recordar, que hace unos meses, Alan Pulido aseguró que estando en la MLS era más sencillo para los jugadores cumplir el sueño de ir a Europa.

Y es que, habló del crecimiento de la liga y la proyección de la MLS para ir a Europa.

“ha crecido muchísimo en este tiempo, y por eso muchos futbolistas latinos voltean a ver esta Liga ya que es una vitrina para poder ir a Europa”, dijo.

