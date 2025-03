Siguen saliendo nombres de posibles candidatos que podrían reemplazar al Club León en el Mundial de Clubes 2025 pues en Argentina están pidiendo que juegue un equipo histórico.

Hace un día, la FIFA por fin terminó con la incertidumbre y publicó un comunicado en el cual determinó que el Club León ya no iba a jugar en el Mundial de Clubes 2025 y por lo tanto, otros equipos comenzaron a apuntarse.

Aunque el Club León y el Club Pachuca se ganaron su lugar en el Mundial de Clubes, ambos son dueños del Grupo Pachuca, lo cual no está permitido en el reglamento del torneo.

¿Qué equipo quieren en Argentina que vaya al Mundial de Clubes 2025?

Los fans de Argentina iniciaron una tendencia en redes sociales para que el Racing Club juegue en el Mundial de Clubes 2025 luego de que el Club León haya quedado fuera del torneo.

Con el #RacingAlMundialdeClubes, los hinchas de Argentina hicieron tendencia en redes sociales para que se hiciera realidad su petición aunque esto no podrá suceder.

De acuerdo con información del Diario Olé, el Racing Club no se postulará con la FIFA para ocupar el lugar del Club León en el Mundial de Clubes 2025.

Por otro lado, el Club América y el Alajuelense están en la pelea para entrar en la competencia que iniciará este próximo 14 de junio.

¿Por que el Club León quedó fuera del Mundial de Clubes 2025?

La FIFA publicó en un comunicado que el Club León quedaba fuera del Mundial de Clubes 2025 porque violaba el tema de multipropiedad junto con el Club Pachuca, pero ¿por qué no sacrificaron a los Tuzos?

“Tras evaluar todas las pruebas del expediente, el presidente de la Comisión de Apelación de la FIFA ha decidido que tanto el CF Pachuca como el Club León incumplen los criterios sobre la propiedad de varios clubes que establece el art. 10, apdo. 1 del Reglamento del Mundial de Clubes FIFA 2025™.

En virtud del art. 10, apdo. 4 del Reglamento del Mundial de Clubes FIFA 2025™, la FIFA ha decidido no admitir al Club León en la competición y anunciar al club que lo reemplazará a su debido tiempo", se leía en el comunicado de la FIFA, en el cual no quedó claro el porqué el Club Pachuca no fue el sacrificado.