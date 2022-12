André-Pierre Gignac fue duramente criticado por un aficionado francés que se encuentra disfrutando del Mundial de Qatar 2022, pidiendo su retiro del Club Tigres previo al arranque del Clausura 2023.

Multimedios tuvo la oportunidad de entrevistar a un fanático de la Selección de Francia en tierras qatarís y cómo era de esperarse, como pregunta obligada pidieron su opinión acerca de André-Pierre Gignac.

El seguidor galo confesó que no era la primera vez que un mexicano le preguntaba por el delantero del Club Tigres, sin embargo, su respuesta dejó fríos a todos en la mesa de análisis de Multimedios.

“Yo lo que quiero decir con mucho respeto es que ya pasó su tiempo, es un buen jugador pero ya se acabó. Para mi ya no tiene nivel para competir en el futbol mexicano” sentenció.

Gignac causó sensación tras su llegada a la Liga MX con el conjunto felino, pero la edad ha comenzado a cobrarle factura y esto se ha vuelto más notorio con el paso de las temporadas.

Fanático francés también reventó a Florian Thauvin: “No me gusta su mentalidad en la cancha”

El aficionado francés que criticó a André-Pierre Gignac y que pidió que dejase su carrera como profesional con el Club Tigres en la Liga MX, también tundió a Florian Thauvin.

“No me gusta la mentalidad de Thauvin, desde el Lille y el Marsella siempre se anda dejando caer, no me gusta” declaró el seguir de la Selección de Francia.

Florian Thauvin ha tenido un par de temporadas muy difíciles con los felinos desde su llegada al futbol mexicano, pues aunque arrancó como una revelación, las lesiones han terminado por condicionarlo.

El dúo francés sensación en Monterrey tendrá una oportunidad de “callarle la boca” a sus detractores en el Clausura 2023, a dar inicio en enero del próximo año.

Club Tigres: ¿Cuándo debuta en el Clausura 2023?

Jornada 1

Santos Laguna vs Club Tigres

Domingo 9 de enero a las 19:00 hrs.

Estadio TSM

