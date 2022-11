La Selección de Francia sufrió una baja muy sensible, perdió a una de sus máximas figuras y ganador del Balón de Oro, Karim Benzema.

En ese sentido, las redes sociales explotaron e hicieron tendencia al delantero del Club Tigres, André Pierre Gignac pues pensaron que sería a mejor opción para sustituir a Benzema ahora que ya se hizo oficial su baja de la Copa del Mundo.

“Hablan de Benzema como si fuera el mismísimo Gignac”, escribió un usuario.

Además, los fans hicieron divertidos memes, dejando claro que el jugador felino podría ser un buen recurso para la Selección de Francia.

“Vengo del futuro. Gignac es convocado al Mundial por Benzema”, se lee en Twitter.

Karim Benzema envia mensaje después de su lesión

Luego de confirmarse la baja de Karim Benzema en una pierna, el delanter galo envió un mensaje a través de sus redes sciales.

Y es que, mencionó que seguirá apoyando a su equipo y como siempre, espera que hagan un buen papel, la decisión de dar un paso al costado será para beneficio de la selección y espera que le den su lugar a alguien que pueda ayudar.

“En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo. ¡Allez les bleus!”, escribió.

André -Pierre Gignac irá a Qatar con Fox Sports

Aunque los fans pidieron a Gignac en la Selección Francesa la realidad es que es practicamente imposible pues incluso el jugador será analista en Fox Sports.

“Figura y campeón del futbol mexicano... ¡Gignac se une a nuestro equipo!”, escribió la cadena.

