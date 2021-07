Aaron Rodgers tiene muy claro que no quiere seguir en los Green Bay Packers, y muestra de ello es que rechazó un contrato que le habría convertido en el jugador mejor pagado de la NFL.

Según Adam Schefter, de ESPN, los Green Bay Packers le ofrecieron a Aaron Rodgers una extensión de contrato de dos años que lo hubiera amarrado a la franquicia de Wisconsin por los próximos cinco.

“Esta temporada baja, los Packers le ofrecieron a Aaron Rodgers una extensión de contrato de dos años que lo habría atado a Green Bay por cinco temporadas más y lo habría convertido en el QB y jugador mejor pagado del fútbol. Rodgers rechazó la oferta, prueba de que no se trata de dinero” Adam Schefter. Periodista ESPN

Aaron Rogers rechaza a los Packers y ser el mejor pagado de la NFL

La extensión de contrato por los próximos dos años que los los Green Bay Packers le ofreció a Aaron Rodgers lo hubiera convertido en el jugador mejor pagado de la NFL.

Sin embargo, Rodgers lo rechazó, lo que demuestra que sus razones para no seguir con la franquicia de Green Bay, en la que ha jugado toda su carrera, no son económicas.

Rodgers no se ha presentado a los entrenamientos y no se ha pronunciado sobre si estará o no en el campamento del equipo rumbo a la nueva temporada de la NFL.

Aaron Rodgers aprovecha sus vacaciones

Después de quedar eliminado en los playoffs de la temporada pasada de la NFL, Aaron Rodgers se ha dedicado a disfrutar de su tiempo libre.

Rodgers señaló que se ha enfocado en trabajar en su salud mental, pues aunque no ha pasado por momentos de depresión, quiere trabajar en él mismo.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad de trabajar en mi salud mental. No he luchado con momentos de depresión ni nada... Está bien hablar de eso (depresión) si hablas de salud mental [...] sólo he estado pensando en aquello que me pone en un mejor estado mental. ¿Cuáles hábitos me puedo formar que me permitan sentir más mi cuerpo, más presente y más feliz?” Aaron Rodgers

A Rodgers también se le ha visto disfrutando de otra de sus grandes pasiones, además del futbol americano y su familia, el golf, pues juega cada vez que puede.