Carl Nassib, el ala defensiva de los Raiders de la NFL, compartió un mensaje en el mes del orgullo , que sin duda pasará a ser historia.

Nassib de 28 años se convirtió en el primer jugador de la NFL en declarar abiertamente que es gay.

Mediante un video junto con un mensaje, Carl Nassib lo compartió con miles de seguidores.

“¡Que hay gente! Estoy en mi casa en West Chester Pennsylvania. Solo quería tomarme un momento para decir que soy gay. He tenido la intención de hacer esto por un tiempo, pero finalmente me siento cómodo sacándolo de mi pecho. Realmente tengo la mejor vida, la mejor familia, amigos y trabajo que un hombre puede pedir”

“Soy una persona bastante reservada, así que espero que sepan que no estoy haciendo esto para llamar la atención. Simplemente creo que la representación y visibilidad son muy importantes. De hecho, espero que algún día, videos como este y todo el proceso de salir del clóset no sean necesarios, pero hasta entonces haré mi mejor esfuerzo y daré lo mejor de mi para cultivar una cultura que acepte y sea compasiva”

Como bien pudimos percibir mediante el video publicado por Carl Nassib, el jugador de Raiders se veía completamente tranquilo.

Sin embargo, probablemente por mucho tiempo pudo no haber sido de esa manera, luego de que compartiera unas palabras.

“Hola a todos, feliz mes del orgullo. Ahora mismo, estoy sentado en un momento de gratitud y alivio. Lamentablemente, he sufrido este momento durante los últimos 15 años. Solo hasta hace poco, gracias a mi familia y amigos, especialmente a Connor, Cason y Francis, me parecía posible decir públicamente y orgullosamente que soy gay. También estoy increíblemente agradecido por su apoyo. No hubiera podido hacer esto sin ellos. Desde el salto, fui recibido con el mayor respeto y aceptación”

Carl Nassib