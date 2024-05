El mexicano Pato O’Ward buscará su primera victoria en una de las carreras más importantes de la IndyCar, las 500 Millas de Indianápolis 2024 y aquí te decimos dónde y a qué hora verla en vivo.

La edición 108 de la 500 Millas de Indianápolis se correrá este domingo 26 de mayo donde Pato O’Ward arrancará desde la octava posición con el equipo McLaren y por otro lado, Checo Pérez estará corriendo en el GP de Mónaco el mismo día.

Scott McLaughlin, de Team Penske, fue el piloto más rápido en la clasificación por lo que arrancará en primero, después Will Power y Josef Newgarden en tercer lugar.

“Intentaré hacer la mejor carrera. Sé cómo posicionarme para seguir adelante, me encantaría contarles lo que se siente ganar esta carrera, pero aún no he llegado ahí” dijo Pato O’Ward.

¿A qué hora y en dónde ver en vivo la carrera de Pato O’Ward?

Este próximo domingo 26 de mayo se llevará a cabo la sexta carrera del calendario de la IndyCar, dónde correrá el joven mexicano de 25 años, Pato O’Ward, en las 500 Millas de Indianápolis 2024.

El mexicano Pato O’Ward, de la escudería McLaren, arrancará desde la octava posición y espera conseguir su primera victoria en esta carrera pues hace dos años salió en el séptimo lugar y consiguió el segundo lugar.

“Me encantaría mejorar cualquiera de mis resultados de los años pasados. Ya me ha tocado sexto, cuarto, segundo, he terminado en último tratando de ganar esta carrera… Veremos qué tienen en planes los Dioses del automovilismo” dijo el regiomontano, Pato O’Ward.

Si no quieres perderte de la emoción del automovilismo, aquí te decimos dónde y a qué hora ver a Pato O’Ward correr en la IndyCar en vivo.

Carrera: 500 Millas de Indianápolis 2024

Fecha: domingo 26 de mayo

Hora: 9:00 horas (centro de México)

Dónde ver: ESPN, Star+

Sede: Indiana, Estados Unidos

¿Qué son las 500 Millas de Indianápolis?

Las 500 Millas de Indianápolis 2024 es la carrera más importante de la IndyCar en la que este año competirán un total de 11 equipos, para completar 500 millas en 200 vueltas.

La carrera tiene una duración aproximadamente de tres horas y si hay banderas amarillas o coche de seguridad suele alargarse un poco más de lo estimado.

Los equipos que participarán en la carrera son los siguientes: