La disculpa de Clara Luz Flores ¿Tardía?

¿Podría Clara Luz volver a colocarse en los primeros lugares? Será difícil pues la pelea que parecía de 3 se ha convertido en pelea de dos.

Clara Luz, se ve más firme con un mejor tono, más convencida y menos acusadora.

Se publicó un video donde la candidata por Morena para la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, se disculpa por no haber aclarado sobre los cursos y la reunión que tuvo con el líder de NXIVM Keith Raniere.

Aclara también varios temas donde la han atacado y exalta logros que ha obtenido durante sus mandatos en Escobedo. Comenta cómo ha sido víctima de crimen organizado y habla con un tono diferente sobre lo que ha pasado en estos meses de campaña.

Cómo los equipos de fútbol cuando cambian de director técnico algo paso en este video con la candidata de Morena. Se ve más firme con un mejor tono, mas convencida y menos acusadora. El cambio de actitud e imagen se nota, el gran problema es que parece que este cambio llego demasiado tarde.

Ayer comentaba con mi esposa sobre el factor Monterrey en muchos negocios y como eso afecta a muchas cosas que nos traen de afuera y no funcionan. En Monterrey funcionan cosas que hablen de lucha , esfuerzo y diferencia. En Nuevo León no funcionan las formulas tradicionales para las elecciones que se dan en otros estados. ¿Por qué? Es sencillo, a los neoleoneses no nos gusta que nos digan qué hacer, menos los de afuera de nuestro círculo.

La lucha política se parece más al box

Ejemplos hay un montón, desde el inicio de México como federación, los intentos de independencia, y ahora con la idea de salirse de los pactos federales. El Bronco Rodríguez gano con la promesa de ser diferente y ahora una cuarta alternativa pudiera ganarse la silla del gobernador por 6 años.

La Clara Luz que salió en este video es la Clara Luz que muchos esperaban y por la que muchos hubieran votado, si esto hubiera salido en el momento adecuado.

Lamentablemente para Clara Luz Flores, esto no es como la Liga MX donde el lugar numero 12 puede quedar campeón si le gana el partido al número uno de la clasificación. La lucha política se parece más al box, donde cada golpe desgasta y acerca mas al boxeador al KO.

¿Podría Clara Luz volver a colocarse en los primeros lugares?

Sí y solo si da un golpe certero a alguno de los punteros y gana a las personas que perdió cuando iba en los primeros lugares, cosa que parece más que imposible.

Será difícil pues la pelea que parecía de 3 se ha convertido en pelea de dos que al llegar a un empate técnico muy probablemente la ganaría el que tiene experiencia en desempatar los empates, sino pregúntele a Felipe de Jesús Cantú.