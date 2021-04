Nuevo León está en el ojo del huracán político mexicano

1.- Mauricio Fernández le tupe a su sucesor Miguel Treviño.

2.- Texas detonará económicamente y beneficiará a NL.

"El Alcalde"

Les platico que entrevisté en exclusiva a “El Alcalde” de la película de ese nombre, y a Fernando Turner, empresario de alcances mundiales.

Este es el resumen de ambos encuentros, que se dieron con diferencia de unos días.

MAURICIO FERNÁNDEZ

Las obras que él inició las está presumiendo Miguel Treviño, por lo cual, el tres veces alcalde que busca la 4a considera que su contrincante este 6 de junio, está saludando con sombrero ajeno. La entrevista completa y una síntesis, la encontrará en DETONA , Arre!

Gente allegada a Mauricio Fernández me advirtió: "no va a querer", cuando les confié que le tenía una sorpresa para la entrevista que acordamos hacer en su casa La Ventura, en las meras faldas de la Sierra Madre, por supuesto, en San Pedro Garza García.

Y como a pesar de que aprecio mucho a quienes me lanzaron esa alerta, irreverentemente me valió madres y ahí me tienen, llegando a la cita muy bien acompañado por Verónica Sada, Alejandro Reyna, Rafael Serna Sánchez, Misha Sokolov, Mike Rodríguez, mi coach Pino y otro invitado más que me pidió no mencionar su nombre, sabrá el Dios de Spinoza por qué motivos-negocio.

Se me ocurrió la idea porque si en los zooms se acostumbra darle paso al final de una entrevista,a la gente que está presenciando el encuentro, ¿por qué no hacerlo en vivo?

Y el tiro salió padrísimo, porque además de que Mauricio nos dio a todos la bienvenida a su casa, que más que casa parece museo, tomó a todo dar la ocurrencia de que cuando terminé mi batería de preguntas y de chorcha con él, uno a uno les fuimos dando la palabra a los invitados.

Las preguntas fluyeron de lo más natural y las respuestas también.

Podría narrarles aquí qué temas saqué a la palestra y qué preguntó cada uno de los invitados, pero sería un pleonasmo virtual, porque lo que quiero es que se echen la sesión completa, para que se den cuenta de que...

Mauricio sí quiere en verdad ser alcalde de San Pedro por cuarta vez y trae un plan de ciudadanizar la operación y administración del municipio, con una visión de largo plazo.

Está convencido de que la seguridad en el otrora municipio modelo de México, se está desplomando y si Miguel le sigue, podría ponerse peor, porque a su juicio, no le sabe a ese delicadísimo tema.

No ve con buenos ojos -ni nadita que se le parezca- que su sucesor se haya apropiado de obras que Mauricio inició, gestionó e incluso que negoció a niveles federal y estatal.

La burocracia haya sido engordada y detonada en detrimento del presupuesto municipal.

Miguel se gastó en sabrá la fregada qué, los más de $1,000 millones que el ex tesorero Rafael Serna Sánchez le dejó en caja y que al parecer no le sirvieron al "independiente" para gran cosa porque hace como medio año mangoneó a sus incondicionales -vulgo "focas aplaudidoras y paleras"- que tiene en el Cabildo, para que le autorizaran un endeudamiento de $400 millones que quién sabe en qué está gastando.

Bueno, pues como no queriendo, aquí les platiqué un resumen que se queda corto, porque lo mero bueno está en el video de la reunión que tuvimos el pasado 15 de este mes.

Conste, para ese entonces aún no salía al aire la metidota de pata de Raúl Gracia, el Jurídico del comité estatal del PAN, en el delicadísimo tema de la mal llamada "paridad de género" -que en realidad es sexual, por lo que les he platicado en otros artículos- respecto a las candidaturas de los municipios santos: Catarina, Guadalupe, Nicolás y Pedro.

Por si los quieren leer, están en DETONA.

FERNANDO TURNER

Estudio DETONA Plácido Garza

Le tocó estrenar los estudios de DETONA-LIVE y como cada vez que le pido conversar conmigo, me salió con la misma cantaleta: "si no tienes a alguien mejor, estoy puesto."

Así es de modesto este hombre de empresa que opera globalmente sus negocios, desde su casa en Monterrey y que a pesar de la pandemia, creo que le va muy bien.

La nave nodriza de sus empresas es Katcon, de la cual es Presidente de Consejo, como también lo es de Food Solutions y por si fuera poco, es el fundador de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, la ANEI, de la cual hace como año y medio le dije -arropado en la confianza que nos une- que no termina de detonar.

Ahora que lo vi, su desfachatada sinceridad lo hizo decirme, sin que le preguntara, que por alguna razón, la ANEI sigue sin despegar a los niveles que merece su potencial como idea conceptualizada.

El presidente en funciones de este organismo que agrupa a empresarios principalmente micros, pequeños y medianos en todo el País, es Fernando Luna, a quién también conozco y que por supuesto, es un exitoso exponente de la IP.

Desgraciadamente hace medio año acuñé el acrónimo de Iniciativa Pasiva y precisamente de eso, de la pasividad de los empresarios en general -por decirlo en tono elegante- hablamos en nuestro encuentro, entre otros temas.

La última vez que conversamos vía el por mí odioso zoom, estaba en uno de los jardines de su casa y como era después de la comida, en frente de mí se aventó por lo menos tres paletas heladas de distintos sabores.

Gustos que se puede dar alguien que le ha arrancado a la vida un éxito tras otro, para bien de la actividad emprendedora y su consecuente contraparte laboral, de los países donde opera y de él y su familia.

Su entrevista en los estudios de DETONA-Live fue una especie de piloto y él accedió, llevado por su bonhomía. Sí, Fernando es una persona la mar de sencilla.

Me acuerdo que cierto día, uno de mis colaboradores le tomó una foto en la Terminal C del aeropuerto de Monterrey y cuando se la envié le di el santo y seña de su vuelo, y luego, de mula le pregunté: ¿pero qué andas haciendo volando en aviones comerciales? ¿Estás aplicando la moda de AMLO, o qué?

Bueno, pues en esta charla irreverente tocamos el tema del presidente de México, en cuya segunda campaña, Fernando tuvo una parte bien activa y predominante, pues de haber ganado López Obrador, él hubiera sido el Secretario de Economía.

También formó parte del gobierno del Bronco, pero de ese capítulo casi ni platicamos. Quién sabe por qué habrá sido.

De lo que sí, fue de las formas en que el mundo está afrontando los efectos del méndigo bicho.

Unos, los pocos, nadando como los salmones, contra la corriente, con el demudado esfuerzo que eso representa pero que por lo mismo, depara la mejor pesca para los animados y atrevidos.

Y de otros, como México, que si no se pone las pilas su gobierno, estará condenado a ver a los toros desde la barrera y en un descuido, por andar de baboso espontáneo, hasta se puede llevar una buena cogida… del toro, o ¿de quién estaban ustedes pensando?

Un tema recurrente en Fernando es el enorme daño que los oligopolios le han causado a México.

Reafirmó su tesis de que el actual gobierno sigue apapachando a los oligopolistas, que se surten con la cuchara más grande en materia de canonjías, contratos, exenciones y prebendas por parte del actual gobierno como sucedió con los anteriores del PRI y del PAN.

Fernando expresa con todas sus letras que con AMLO se ha visto una contención a los niveles monstruosos de corrupción a los que nos dejaron acostumbrados los priyistas y panaderos.

A diferencia de muchos otros empresarios con los que he platicado, Fernando no tiene pelos en la lengua para hablar del gobierno federal, del estatal, de los municipales y de los candidatos que se mueren por servidor a la Patria desde cualquiera de los 23,787 puestos de elección popular que se juegan el próximo 6 de junio.

Le pregunté por cada uno de los cuatro principales candidatos a la gubernatura de NL y respondió sin evasivas, tal cual es su estilo.

Creo que fue una buena entrevista. Entonces, les invito a verla y por favor, prepárense a tener la casi una hora más rentable de su día y no digo de la semana porque “elogio en boca propia, vituperio”.

CAJÓN DE SASTRE

“Nuevo León está en el ojo del huracán político mexicano, de ahí la importancia de estos puntos de vista de dos personajes que lo son a nivel nacional”, dice a manera de colofón, la irreverente de mi Gaby.