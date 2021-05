Dante Delgado pedirá este martes desde Monterrey a AMLO, que saque las manos de las elecciones en NL

Lamento adelantarme, pero este será su tema ante la prensa, para NL y México. Samuel y Adrián están en capilla ardiente.

Irreverente

Les platico: es oficial, Dante Delgado llegó hoy a Monterrey y mañana dará una rueda de prensa para tirarse desde la tercera cuerda contra la intromisión de AMLO en las elecciones por la gubernatura de Nuevo León.

No les puedo decir dónde va a ser ni a qué horas porque serán los dirigentes estatales del Movimiento Ciudadano quienes se encarguen de eso, pero de que habrá un pronunciamiento del líder moral de ese partido, es un hecho, y el encabezado de este artículo es el tema.

Quién sabe qué vaya a lograr con eso, porque como decía mi abuela la costurera: piquete derecho, aunque te frunzas.

Pero lo que no tiene duda es que la supuesta alianza de Morena con Movimiento Ciudadano para darle en su madre a Adrián, es una patraña y se los dice su irreverente servidor.

Lo de las denuncias, investigaciones, indagatorias, carpetas contra Samuel García y Adrián de la Garza, es lo de menos. El asunto viene desde más arriba del organismo instructor en que se erige la FGR y los detalles se los doy en seguida.

Han de perdonar si reproduzco ese lenguaje leguleyo que tan gordo cae, pero me voy a ceñir a lo que dicen los documentos oficiales que vieron estos ojos que serán incinerados algún día, nomás para evitar la cacofonía de las interpretaciones o el mal sonido. ¡Arre! y abro comillas.

ADRIÁN D

"La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), ha dado respuesta inmediata a un gran número de denuncias ciudadanas, en el sentido de que se está violentando el artículo 19 de la Constitución Mexicana, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales, lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción VII, y 6 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Este caso, del que se ha abierto la carpeta correspondiente, es el referido concretamente a ese ilícito, atribuido a Adrián “D”, por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León; lo cual significa la compra y coacción del voto.

Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente.

La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente.

SAMUEL G

Asimismo, se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra de Samuel “G”, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León; de su padre Samuel “G”; de su esposa Mariana “R”; y del padre de ésta, Jorge “R”; por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.

Todo lo cual se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria." Cierro comillas.

Busqué a "Adrián D" y cero respuesta. Allá él.

Samuel emitió vía telegram un comunicado para sus amigos donde dice:

"Sobre el comunicado emitido hoy por la FGR, a través de la FEPADE, reitero que mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra: el día que una autoridad competente me requiera, voy a presentarme par aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar; no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas."

POR MI PARTE...

En DETONA puede leer uno de mis últimos artículos donde sostengo que yo no creo en las mentadas encuestas, porque son apuestas y a mí no me gusta apostar ni a las canicas.

Entonces, ahí les dejo esto y va mi conclusión: es un hecho que don Andrés quiere que se anulen las elecciones por la gubernatura.

El uso de su innegable poder está mostrando ante los ojos del mundo -para vergüenza de México- a una fiscalía que de autónoma tiene lo que de virgen tenía mi abuelita después de haber parido a sus diez hijos.

Esa Fiscalía subordinada al presidente, desembocará en problemas más serios que la economía cero que padece el País, o la generación perdida debido al méndigo bicho.

Me refiero al descrédito de México ante la comunidad internacional, que equivaldrá a la fama de mala paga de cualquiera de los humildes mortales que poblamos este vapuleado planeta.

A ver quien nos presta de aquí en adelante y no solo dinero, sino lo más importante, su confianza.

Don Andrés, qué flaco favor le está haciendo usted a Clara Luz. Bien dicen los dos mejores dichos que aplican para este caso: "No me ayudes, compadre" y "hay quienes para nadar lo menos que necesitan son guajes".

¿Beneficiario de todo este argüende?: Fernando Larrazábal.

¿Principal perjudicado? Paco Cienfuegos, por sumar su campaña a la de "Adrián D".

Quiero ver ahora a todos esos pitonisos u oraculeros mal llamados "encuestadores de opinión telefónica", con que jalada van a salir después de esto.

¿Qué va a pasar? Depende de cómo tome las cosas don Andrés después de la bravata verbal que le dedicará mañana don Dante.

El asunto es que aunque al final de cuentas no pase pada, el daño a la separación de poderes, ya está hecho.

CAJÓN DE SASTRE

"En su mera madre. Bien decías que a Samuel y Adrián se les vendría el mundo encima", dice la irreverente de mi Gaby.