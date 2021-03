Ex panistas son “las joyas” de Colosio

Para nuestros políticos lo único que importa es el poder por el poder.

Brenda Sánchez Castro se integra al equipo de Colosio

No se trata de sacar trapitos al sol a estas alturas del partido y hay que reconocer que todo mundo tiene derecho a cambiar de opinión, de camiseta y… de modo de pensar, pero hay cambios que demuestran que para nuestros políticos lo único que importa es el poder por el poder.

Queda claro que lo único que les interesa a nuestros políticos es no vivir fuera del presupuesto para no caer en ese error ignominioso de la pobreza, de presupuesto.

Solamente así se explica que tres antes connotados (por decir lo menos) panistas hayan cambiado de chaqueta y ahora anden felices cantando al Movimiento Naranja y jurándole un amor eterno al joven de la piel delicada, Luis Donaldo Colosio.

Me refiero a Sandra Pámanes Ortiz, Brenda Sánchez Castro y Ugo “Así, sin hache” Ruiz, de quienes mis “insiders” me prepararon un perfil de cada uno, nada más para que no se olviden de dónde vienen.

Brenda Sánchez y el desprecio a las causas ecologistas

Brenda Sánchez Castro ya al final del infame sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, fue nombrada delegada de la Semarnat en Nuevo León, y fue quien atendió los trámites de los permisos para importantísimas obras, que no estuvieron libres de suspicacias, como el Estadio de Futbol de los Rayados, el Arco Vial Sureste y la Autopista Monterrey-Saltillo.

Sánchez Castro fue criticada por ecologistas y activistas por dar la autorización a la construcción del estadio BBVA… Erigido en medio de un bosque y sobre mantos acuíferos, sospechosamente.

Lo mínimo de que acusaron a Sánchez Castro fue de tener dos caras, la de servidumbre con la que trató a Heineken-Femsa y el desprecio a las causas ecologistas del Colectivo Ciudadano en Defensa de La Pastora.

También se le señaló de manejar una administración opaca por no informar en tiempo y forma a los vecinos de Juárez, Cadereyta y Santiago, afectados por la construcción del Arco Vial Sureste.

En cambio, en el 2011, se le recuerda que como delegada de Semarnat en la entidad, frenó el proyecto de la empresa SuKarne, donde se invertían 270 millones de dólares para una planta de engorda de ganado y productora de carne en el municipio de Montemorelos.

Margarita Arellanes y abuso de autoridad

En otra cuestionada administración, la de Margarita Arellanes, (ahora también ex panista) fungió como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, entre el 2012-2015 y en 2013 afrontó acusaciones de abuso de autoridad, por un escándalo que involucró al casino Miravalle Palace.

A finales de ese mismo año, en diciembre de 2013 compareció ante la delegación de la Procuraduría General de la República, luego de una denuncia interpuesta por el propietario del bar El Catrín, clausurado por el municipio regiomontano y en 2014 se criticó su papel de funcionaria municipal en el tema de bacheo… “Donde si no hay bacheo, no hay ganeo”…

También es tema olvidado ya que en julio de 2015 la Comisión de Transparencia del estado de Nuevo León, multó con 14 mil pesos a Sánchez Castro por no dar contestación al procedimiento relativo a la falta de información respecto del proyecto de obra denominado Sistema de Flujo Continuo Lázaro Cárdenas-Paseo de la Luz, en Monterrey.

De nuevo los grupos ambientalistas en septiembre de 2015 cuestionaron que la Medalla al Mérito Ecológico en su categoría, Actuación Ciudadana y Colectiva, fuera entregada a la supuesta ecologista Gloria Peza Hernández, amiga de Sánchez Castro, desde que ésta era delegada de Semarnat.

Ya era muy tarde en el 2018 cuando se reveló que Sánchez Castro otorgó en 2014, como funcionaria municipal, permisos de construcción en la zona de El Huajuco, en beneficio de constructores y detrimento de habitantes de la zona.

Y ahora parece que ya se les olvidó que de mayo de 2019 y hasta el 14 de enero de 2020 Brenda Sánchez Castro fue asesora del Departamento de Calidad del Aire de San Pedro Garza García, con Miguel Treviño como alcalde. Renunció por causas inexplicables.

— Miguel B. Treviño (@miguelbtrevino) January 15, 2020

Y ahora, el pasado 10 de marzo Luis Donaldo Colosio Riojas anunció la incorporación de Sánchez Castro a su equipo de campaña por la alcaldía de Monterrey.

Para no aburrirles, mañana le sigo con Pámanez y Ruiz, para no perder el aliento y el espacio.

VIDEO REVELADOR: PRIISTA DA Y QUITA

Buena lección de vida le dio un cibernauta al priista Heliodoro Treviño, quien quiere ser alcalde del municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, y fue captado en el acto, cuando primero le dio una bolsa con dádivas de campaña a una dama, quien algo inaudible le reclama y por esto al despedirse le arrebata la bolsa.

Treviño por lo visto no conoce el dicho de “el que da y quita, con el diablo se desquita”.