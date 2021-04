El compañero presidente y camarada #LordMontajes

Epigmenio Ibarra pugna por “venganza” contra el periodista Carlos Loret de Mola quien ha evidenciado con datos duros, los "errores" de la 4T.

¿Venganza Vs Carlos Loret?

El problema del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador es no aceptar ni reconocer que su falta de capacidad para consultar expertos, lo está llevando a cometer error tras error.

Ante el fracaso, el publicista de AMLO, Epigmenio Ibarra pugna por “venganza” contra el periodista Carlos Loret de Mola quien evidenció con datos duros, el préstamo que, de forma por demás sospechosa, recibió de Bancomext, previa condonación de impuestos.

Entonces, aprovechando que el compañero quiere hacer conciencia de los montajes, vale la pena empezar por algunos que AMLO ha realizado durante su administración y durante su larga carrera en la política.

Como aquel del plantón sobre Reforma y el show de su toma de posesión como “presidente legítimo”.

La vacuna de aire

Sobre este caso, tanto el IMSS como el IPN, reconocieron un error humano y que harían las investigaciones pertinentes, situación razonable, sin embargo, AMLO y Epigmenio, no quedaron conformes y quieren hacer de esto todo un show mediático y, de paso, victimizarse.

Lo prepararon al “chilazo”, primero Rasputín Epigmenio pretendió hacer una historieta como si se tratara de una trama internacional, al decir que la CIA habría preparado un montaje, mientras que, luego del fracaso del dueño de Argos, AMLO aseguró sin prueba alguna, que fue un montaje similar al que realizó Loret en 2005 con el caso de la francesa Florence Cassez y el grupo criminal, los Zodiacos.

La desesperación de AMLO es tal que, en plena mañanera, al parecer los pseudoperiodistas, aleccionados por Jesús Ramírez no alcanzaron a reaccionar al montaje, entonces tuvo que salir al quite: “Bueno, a lo mejor no van a preguntar de la vacuna ‘patito’, ¿o sí tenían pensado preguntar sobre eso?” Tú sí. Ah, bueno, ahí va de una vez la respuesta. Miren, siguieron los medios, la mayoría de los medios con lo de la vacuna falsa, entonces… Y sólo hay dos explicaciones: que en efecto hubo un error o un montaje, que no lo descarto por la difusión tan grande”

“Yo les decía que no son cosa del otro mundo los montajes, o sea, que sabemos de montajes que se han dado, de periodistas que han hecho montajes, de televisoras que han hecho montaje y vamos… Porque hay que aprovechar para hacer consciencia, sobre todo los jóvenes, porque ese montaje al que hago referencia sucedió hace ¿cómo cuántos años?, como 10 años; entonces, el joven que hoy tiene 18 años tenía ocho años, entonces escucha ‘montaje’ y va a decir: ‘Ese señor inventa”

Los montajes de la 4T

Para desviar la atención de las vacunas vacías, AMLO inicia un juicio sumario en contra de Carlos Loret de Mola con el tema de Cassez, pero olvida que en diciembre de 2019, defendía a la productora del montaje: “Hay nada más que pedirle su opinión y escucharla a ella, para que no caigamos en lo mismo de que con un juicio sumario, con una denuncia se condene a alguien. Hay que esperar que ella dé su versión y explique por qué presunta o supuestamente actuó así… a mí me han calumniado toda la vida en libros y a todos, pero hay que ver si es cierto o no”.

La afición histriónica del camarada presidente es tal, que lo ha llevado a tener en sus filas, no solo al productor de cine, Epigmenio Ibarra, sino también contrató, “fíjense”, nada menos que a Azucena Pimentel, la productora del montaje en la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez, que actualmente se desempeña como Directora de Atención a Prensa Nacional e Internacional del área de Comunicación Social dela Presidencia de la República.

En junio de 2020, cuando visitó el Hospital General "Doctor Carlos Calero Elorduy" en Cuernavaca, Morelos, destinado a ampliar la atención a pacientes con SARS CoV2, AMLO y su comitiva entraron sin protección alguna. En ese hospital se veía un enfermo en una cama “casualmente”, el primero de marzo, después de que en un avión repudiaron a AMLO, un hombre se “coló” en la mañanera y logró llegar hasta el presidente, pues resulta que fue la misma persona que simuló estar enfermo de Covid-19, en el Hospital que visitó AMLO.

La rifa del avión

La rifa del avión, un lamentable espectáculo. Empezó con que rifaría la aeronave, luego que solo sería un referente porque no podía rifarlo, luego realizó una gran cena con empresarios en Palacio Nacional para pasar “la charola”. El final, lo conocemos, un gran show que terminó en nada.

Santa Lucía

Aeropuerto de Santa Lucía, como si se tratara de una gran obra, AMLO inauguró una pista sin aviones y simuló que funcionaba.

Dijo que viajaría en su Jetta, igualito que Quadrí con su combi, que llegaba en su carro de lujo y dos cuadras antes de sus eventos se subía a su combi que disque manejaba. AMLO empezó igual en su Jetta, pero ahora circula en un gran convoy de suburbans blindadas y un gran equipo de seguridad.

Cuando presentaron el informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda, una mujer se hincó frente a AMLO para pedirle ayuda para encontrar a su hijo desaparecido. Durante algunos minutos se observa a la mujer arrodillada frente al mandatario con quien intercambió algunas palabras.

El alcalde electo de Amacuzac, por Morena, PT, PES, Alfonso Miranda Gallegos, pidió a AMLO ayuda para obtener su libertad porque, se dijo, preso político. El mensaje fue emitido a través de un altavoz colocado en un camión que acudió al evento donde AMLO presentó el Plan Nacional de Reconstrucción.

El show protagonizado por Nino Canun en la mañanera al decir que los gobiernos anteriores lo habrían vetado y que con AMLO regresaba la libertad de prensa.

El fideicomiso para los damnificados del sismo del 19S, el dinero nunca llegó a los afectados, pero sí a las campañas de Morena.

El caso Cien Fuegos y el montaje mayor: el de Emilio Lozoya.

Al final, tenemos a un presidente que, en lugar de presentar resultados medibles y verificables, presenta versiones distorsionadas, bolas de humo y montajes que solo reflejan la actitud de un fracasado, frustrado, amargado y tirano mandatario.

