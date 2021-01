Tres casos para la reflexión de AMLO

Vale la pena reflexionar sobre lo que estamos haciendo en México a favor del medio ambiente: tres casos a considerar para AMLO.

Espero que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, se recupere totalmente muy pronto y lo podamos ver de nuevo al mando del gobierno, desde sus mañaneras, en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. Lo vi bien, anoche, en su video de YouTube. Entonces, le envío, como lectura de fin de semana, tres casos de los últimos días para su reflexión.

Primer caso: Unión Europea

El lunes 25 de enero, en un informe de Ember y Agora Energiewende, se anuncia que por primera vez, el año pasado, los europeos obtuvieron más electricidad de fuentes renovables que de combustibles fósiles.

Desde 2015, estos “think tanks” han estado siguiendo el sector energético de la Unión Europea. Las plantas de energías renovables fueron proveedoras del 38% de la electricidad el año pasado, en comparación con el 37% entregado por plantas que utilizan combustibles fósiles.

El cambio se produce cuando la generación de energía eólica y solar ha aumentado en la Unión Europea. Ambas fuentes casi se han duplicado desde 2015 y, hasta el año pasado, representaban una quinta parte de la generación de electricidad en los países de la UE, según el informe.

También es la razón por la que la energía a base de carbón disminuyó un 20% el año pasado, representando solo el 13% de la electricidad generada en Europa. Europa confía en la energía eólica y solar para garantizar que no sólo se elimine el carbón para 2030, sino también para eliminar la generación con gas, reemplazar algunas centrales nucleares y satisfacer la creciente demanda de electricidad de los automóviles eléctricos.

Las medidas de aislamiento, a raíz del Covid-19, dieron como resultado una menor demanda de electricidad en todo el mundo. La demanda europea disminuyó un 4% en 2020, según el informe, Sin embargo, las tendencias de Covid no tuvieron ningún efecto en el crecimiento de las fuentes de energía renovable.

Desde 2015, las emisiones por generación de electricidad en Europa registraron una disminución histórica, volviéndose un 29% más limpia. Los líderes de la Unión Europea se comprometieron el mes pasado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para 2030, en un 55%, desde los niveles de 1990.

Transición eléctrica de Europa ember-climate.org

Segundo caso: BlackRock

El martes 26, Larry Fink dijo a las empresas: “prepárense para un mundo sin emisiones” . El director ejecutivo de BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, dijo a los directores de las empresas de su cartera que describieran sus planes para llegar a cero emisiones netas de carbono para 2050 y que mostraran que sus juntas directivas habían revisado los planes. Ni más ni menos.

"No hay ninguna empresa cuyo modelo de negocio no se vea profundamente afectado por la transición a una economía que no emita más dióxido de carbono del que se elimina de la atmósfera para 2050, el umbral científicamente establecido necesario para mantener el calentamiento global por debajo de 2ºC", escribió Fink en su carta anual a los directores ejecutivos.

Recuerdo que el año pasado, BlackRock dijo que pondría la sustentabilidad ambiental en el centro de su estrategia de inversión, incluida la desinversión de los productores de combustibles fósiles. Esto es relevante porque Blackrock tiene una cartera de más de $ 7 billones de dólares (trillion en inglés).

Es claro que cualquier cosa que haga presionará efectivamente a otros fondos de inversión para que asuman sus propios compromisos climáticos.

¿Cuál es la importancia adicional de este llamado de Larry Fink? Que al pedir planes específicos podría empujar a las empresas a revelar detalles que hasta ahora han evitado dar a conocer. Porque una cosa es que una empresa sea buena para comunicar lo que dice que va a hacer y otra es que la empresa realmente reduzca sus emisiones. Veremos los resultados.

Larry Fink-Blackrock Blackrock.com

Es claro que para Larry Fink la ventana de oportunidad con la pandemia de coronavirus es un nuevo modelo posible para la acción en el cuidado del medio ambiente.

Dice en su carta: “La pandemia nos ha presentado una crisis existencial tal, un recordatorio tan crudo de nuestra fragilidad, que nos ha llevado a enfrentar la amenaza global del cambio climático con más fuerza y a considerar cómo altera nuestras vidas. Nos ha recordado cómo las crisis más grandes, ya sean médicas o ambientales, exigen una respuesta global y ambiciosa".

En otras palabras: se necesita una acción decisiva de los gobiernos. Muchas naciones, especialmente en Europa, se han comprometido a enfrentar el desafío vinculando los fondos de recuperación económica a las medidas ambientales. En Estados Unidos muchos están presionando a que el gobierno de Joe Biden actúe de manera más agresiva sobre el clima.

Tercer caso: General Motors

General Motors anunció el jueves 28 que quiere poner fin a la producción de todos los automóviles, camiones y SUV que funcionan con diésel y gasolina para 2035 . Cambiará toda su nueva flota a vehículos eléctricos como parte de un plan más amplio para alcanzar la neutralidad de carbono para 2040.

General Motors de México. Cortesía

La compañía planea usar energía 100% renovable para alimentar sus instalaciones de Estados Unidos para 2030 y las instalaciones globales para 2035.

Esta decisión de GM se suma a las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Joe Biden el miércoles pasado que tendrán un impacto en el cambio climático en todos los niveles de gobierno. Estados Unidos ya se puso en el camino correcto para frenar las emisiones de carbono que calientan el planeta.

Muchos ya conocíamos la "visión triple cero" de GM: cero emisiones a través de vehículos eléctricos, cero congestión y cero accidentes a través de tecnologías de seguridad avanzadas y vehículos autónomos. Pero la decisión anunciada el jueves es verdaderamente espectacular, porque una gran parte del impacto de carbono de la empresa proviene de las emisiones de escape de los vehículos. Por eso es tan importante que hayan acelerado las acciones hacia un futuro en el que cada vehículo que venda sea un vehículo de cero emisiones.

La compañía caracterizó su objetivo de vehículos eléctricos 2035 como una "aspiración", citando las regulaciones, la infraestructura y otros factores que deben unirse para lograr el plan. Necesita la colaboración. "Las aspiraciones fuertes son importantes e inspiradoras, pero los planes de producción firmes y las políticas sólidas son lo que mueven el mercado y el clima", dijo en un comunicado.

Los vehículos eléctricos son más costosos de producir que los que tienen motores de combustión interna debido a la batería y las celdas que los alimentan. Pero los ejecutivos y analistas automotrices son optimistas de que los vehículos eléctricos, además de regulaciones más estrictas para reducir las emisiones de carbono, serán el futuro de la industria automotriz.

Vale la pena reflexionar sobre lo que estamos haciendo en México .

¿Necesitamos una nueva refinería?

¿No resulta absurdo que se frene la entrada en operación de centrales eólicas y solares?

¿De verdad ponen en riesgo la confiabilidad del abasto del sistema eléctrico del país?

¿Es mejor seguir quemando diésel, carbón y combustóleo para generar electricidad?

Nuestros hijos no se lo merecen.

Aunque PEMEX ni CFE ni SENER observen lo que está ocurriendo en otros países, no podemos quedarnos atrás.

Pero el mundo no nos va esperar.