Hasta ahora, la próxima Secretaria del Medio Ambiente, Josefa González-Blanco ha desplegado una serie de buenas intenciones ambientalistas. Son ideales que suscribiría cualquiera que tenga buen corazón. González-Blanco es feminista, vitalista, activista, progresista y ha ayudado a rescatar la guacamaya roja en Chiapas. Pero aún falta ver que sea buena operadora. No lo dudamos. Pero tiene que aprovechar este margen previo a su toma de protesta para enunciar cuanto antes acciones concretas.

La Semarnat está en vías de extinción. Su actual titular antes vendía carros. Su presupuesto bajó este año casi 36 por ciento. Es la dependencia que ha entregado peores resultados (posición hoy muy competida). Incluso convendría cambiarla desde sus cimientos, comenzando por el nombre.

En casos como la reserva ecológica del Nevado de Toluca, la Semarnat se puso del lado del gran capital. Su sindicato es uno de los más aguerridos de la FSTSE y se opone a llevarse la dependencia a Mérida, Yucatán. Sus líderes desenterraron las hachas de la guerra. Y no se ve claro cómo responderá a esta amenaza González-Blanco.

La Agenda para el Medio Ambiente 2018-2024, está muy bien escrito como documento conceptual, pero aún está muy verde para su ejecución. Y no todo lo verde es por fuerza bueno. Además, sus frases lindas carecen en buena medida de instrumentalización.

Eso de la “reconstrucción del tejido social con enfoque biocéntrico”, es una excelente meta (todo ser vivo merece respeto moral) pero falta que diga a detalle cómo hacerlo. Eso de que “no hay justicia ambiental sin justicia social”, es un propósito admirable, pero sólo si se acompaña de políticas públicas.

La Semarnat trae más de 500 conflictos ambientales (proyectos depredadores amparados en leyes aprobadas a modo) a punto de estallar. Ya se olvidaron los ordenamientos ecológicos que tan bien operaron en el pasado. Hay que aplicarlos. El nuevo gobierno de AMLO y sobre todo González-Blanco tiene que explicar cómo resolverá tantas broncas, antes de que se nos incendie el bosque completo.