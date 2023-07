Autoridades delegacionales de la comunidad de Taxadho de Ixmiquilpan Hidalgo –lugar donde en 1965 se filmó el medio metraje de Luis Buñuel Simón del Desierto- señalaron que fueron víctimas de fraude luego de que una historiadora de la UNAM les ofreciera realizar dicho evento con motivo de los 31 años del fallecimiento del cineasta y éste no se realizó.

Acorde a lo señalado por el delegado de la comunidad, Andrés Martínez, dijo que se prometió por parte de Isabel Balbuena la realización de un festival con diversas actividades, donde incluso se prometió que estaría la actriz Silvia Pinal, quien trabajó con el cineasta.

Dentro de este festival estuvo circulando un documento para un coloquio donde están los logotipos de la UNAM , el ministerio de asuntos exteriores de España, ministerio de educación y cultura e incluso la filmoteca de la UNAM, donde se convoca al primer coloquio cinematográfico Luis Buñuel, el cual algunos pobladores sospechan que es apócrifo.

“Le abrimos las puertas por la institución de donde viene, fue abuso de confianza, se le dio material inédito de Luis Buñuel el que mismo que el cinefotógrafo Gabriel Figueroa donó a vecinos de la localidad; así como datos de la filmación de la película, los cuales no ha devuelto”.

Ante esta situación nos avocamos a buscar comunicación con las diferentes instituciones, correos electrónicos fueron enviados y se realizaron llamadas para obtener datos y corroborar el uso de estos logotipos, así como la versión de Isabel Balbuena respecto al presunto fraude que se estaba llevando a cabo.

Finalmente luego de varios intentos se logró tener datos certeros y se pudo realizar la entrevista vía telefónica de la historiadora, quien también dio su versión de los hechos:

“Yo en Marzo visité la comunidad de Taxadho con la finalidad de conocer la columna donde se filmó Simón del Desierto y la gente me pidió que si le llevaba copias de las películas porque nunca la habían visto, y a la semana siguiente les llevé tres DVD, de ahí me contactó principalmente el delegado Andrés Martínez porque iban a hacer un evento y que si los podía apoyar”.

La historiadora recalcó que rápidamente llegó el vínculo entre las instituciones de la capital y la comunidad , así que dentro de las actividades que se planearon fue una muestra de fotografías que supuestamente la gente de la comunidad tenía: “ Un documental a cargo de Sergio Miranda, ciclo de películas que yo les iba a llevar y develación de placa conmemorativa”.

Sin embargo entre los tiempos y la distancia; la historiadora dijo que ella pensó que la comunidad estaba trabajando en ello: ”Ahí fue donde les solicité las fotografías, las cuales son el centro de este problema. Fue un promedio de 15 fotografías enviadas de las cuales 9 son originales, a través de correo – de ellos-copias fotostáticas escaneadas, otras seis pertenecen a un documental de Emilio Mayé que yo les proporcioné”.

VANDER -¿Le dieron cintas en su mano o fotografías?

ISABEL- No para nada.

-Estas fotografías quien las escaneó, ¿tú o ellos?

- Ellos las escanearon, yo les pedí que si en un momento les costaba mucho escanearlas me las mandaran por paquetería y nosotros hacíamos el trabajo de digitalización y que las devolvería, no quisieron que porque la gente es muy hermética, entonces me dijeron- entre ellos el delegado- que consiguieron un equipo en la UAM o algo así, para escanear las fotografías y me las mandaron a mi correo.

-

La historiadora recalcó que algunas son captura de pantalla de los documentales que les había dado.

VANDER-. ¿Niegas que sustrajiste las fotografías?

ISABEL- Por supuesto no he estado desde el día dos, tres de Mayo que fue la junta donde nos pusimos de acuerdo para ver quién hacía tal o cual cosa.

Ahí mencionó algo importante durante la entrevista

ISABEL.- Ellos mismos me dijeron que las fotografías, se habían perdido, que las habían prestado, que la gente no las quería dar, entonces es claro que yo no metí mano con las fotografías, a mí me las escanearon.

VANDER.- ¿Te dieron recursos para armar este evento?

ISABEL- Ni la casa Buñuel ni la comunidad me dieron un centavo, yo no he recibido dinero de ninguna de las dos partes, ni un contrato, no he recibido nada.

VANDER-¿Por qué decidiste ya no hacer nada?

ISABEL- Tuve une reunión y una entrevista con el director de la casa Buñuel, esperando una respuesta y me dijo que no puede apoyar: ”Son 15 fotos de las cuales seis no son originales y el otro material prácticamente no sirve, con estas no se puede hacer una muestra fotográfica”.

La historiadora agregó: “Yo estoy dando la cara por una institución del tamaño de la Casa de Buñuel que tiene vínculos con difusión cultural de la UNAM, la embajada de España, el ministerio de cultura, me comunico y yo les hago saber mi malestar a los habitantes de Taxadho el día 16 de Junio si no mal recuerdo, se comunican conmigo el delegado Andrés, Sergio Miranda y el señor Rogelio Perusquía”.

Y agregó.

“ Bueno he recibido cualquier tipo de comentarios : que era una oportunista, que si no estaba en tal fecha me olvidara de ellos, que los veía como indios aborígenes y finalmente muchos ataques a mi persona”.

VANDER.- ¿Prometiste que traerías a Silvia Pinal?

ISABEL- En un primer momento yo les comenté que La Casa de Buñuel tiene nexos con la señora Pinal y que era una posibilidad, sin embargo por una u otra razón les notifiqué que no se va a poder por las ocupaciones y otras cosas, les dije que prácticamente es imposible que venga Silvia Pinal, si quieren que venga hagan el trámite ustedes, yo no me hago responsable, yo nunca les prometí algo así.

VANDER.- Hay un documento que tienen los logos de la UNAM, del ministerio de España, ¿ese documento tú lo emitiste con permiso de las instituciones?

ISABEL -La Casa de Buñuel me proporcionó los logos, pero quiero destacar que ese documento solo era para el coloquio que era la parte que a mí me correspondía y solo era con ese fin.

VANDER- ¿Está enterado de esto el ministerio de España?

- La casa de Buñuel, cuando les llevé el proyecto de Taxadhó, me dijeron que tenían que presentarlo al ministerio a ver si proporcionaba algún recurso- y claro que la casa de Buñuel emana del ministerio-.

Finalmente la historiadora concluyó señalando que hará llegar las fotografías que se escanearon y también afirmó que las fotografías escaneadas no son ni serán utilizadas para ningún evento: ” Yo puedo mandar las fotos escaneadas en CD DVD o USB , se emitió una carta donde ni yo ni la casa Buñuel hemos utilizado las fotos ni las utilizaremos”.

“He sido víctima de comentarios desagradables, no soy supuesta estudiante, soy egresada de la UNAM, he recibido agresiones de gente que yo no conozco, es una afrenta personal y desprestigiándome”.

De esta manera concluye la entrevista dejando una pregunta al aire: ¿Dónde quedaron realmente las fotografías?

