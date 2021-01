Criptocracia. Transparencia: ¿Para qué?

AMLO y sus declaraciones para desaparecer al INAI, han desatado un clima de crispación y maniqueo.

En estos días se ha puesto en la agenda de la discusión pública el tema de la transparencia por las declaraciones del presidente López Obrador y sus declaraciones para desaparecer al INAI, el organismo garante de la transparencia y de la protección de datos personales. Participé con otras personas en el denominado Grupo Oaxaca en el 2001 para hacer de la transparencia del Estado- no sólo del gobierno- una premisa verificable.

Estuve convencido- y lo estoy ahora- que la transparencia es una herramienta para la rendición de cuentas de los gobernantes y de permitir a la sociedad tomar decisiones informadas. Lo he escrito en libros, ensayos, artículos, entrevistas en estos casi 20 años de que se creo la primera ley en la materia.

El anuncio presidencial ha generado polémica y ha desatado un clima de opinión de crispación y maniqueo, blanco o negro. Creo que debe haber un organismo garante, pero no estoy seguro que el INAI sea la única opción como la quieren ver quienes viven de ello y quienes tienen un desafecto con las políticas de la 4T. En los próximos días iré elaborando algunas reflexiones que- dentro de lo que es posible- se separe la institución de las personas y se discuta el fondo del asunto.

Por lo pronto, debo decir a quienes me han preguntado que la presidencia del INAI en la persona de Blanca Lilia Ibarra (@bl_ibarra) es un acierto porque – al margen de sus simpatías políticas por lo demás muy legítimas- antepone el interés público sobre cualquier otro, lo que en estos momentos es un valor muy importante.

Mi opinión no está sujeta a interés personal alguno. No hay, pues, ningún conflicto de interés. No es mi amiga, ni tengo negocio alguno con ella o con el INAI. Ni tengo relaciones familiares de tipo alguno con ella o el Instituto. Es más, estoy lo más alejado posible de esa institución.

A @bl_ibarra la conocí hace tiempo en Puebla donde fue aliada para elaborar una ley de transparencia local que finalmente prosperó.

Lo anterior, empero, no me nubla mi juicio ni me impide expresar mi opinión sobre el perfil de @bl_ibarra a quien le reconozco su congruencia y trabajo, algo que no es sencillo; antes bien, sinuoso y complicado por los tiempos que corren.

No se debe confundir la finalidad – la transparencia y el escrutinio de la cosa pública- y el medio para lograrlo sin analizar si hay o no otras opciones que puedan cumplir con ese cometido, donde definitivamente sería negarme a mí mismo y al sentido de evolución democrática del país, si no hiciera causa común con la necesarísima transparencia como pilar esencial de una democracia en donde no debe haber caminos de regreso bajo ningún concepto.

@evillanuevamx

[email protected]