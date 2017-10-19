Cuando llegamos al mundo, lo hacemos realmente para sobrevivir y eso sucede desde que nuestros antepasados nacían en condiciones totalmente salvajes frente a las inclemencias del tiempo y los feroces animales que nos veían como parte de su cadena alimenticia. Poco a poco el hombre fue sumando conocimientos que lo hicieron no más fuerte pero sí más astuto para cambiar su condición de presa al más cruel cazador que ha existido sobre la faz de la tierra.

Cualquier ser humano que llega a la vida necesita los cuidados de sus tutores que son aquellos que les provén alimentos y los enseñan a sobrevivir en su medio ambiente, pero desde que el hombre se volvió el rey de la cadena alimenticia, no solo se conformó con esto y quiso dominar a sus semejantes inventando cultos, religiones, dioses y maneras de conducirse para controlar a todo aquel que se dejara, después surgieron los reyes, sultanes, príncipes, monarcas que aprovecharon la situación para darle a su estirpe y herederos la más preciada herencia: seguir dominando a los demás, pero para esto se necesita un poder que va más allá de su simple imagen, este poder radica en convencer a las masas de que ellos son superiores y que saben el camino que hay que seguir para conseguir algo en esta vida, en donde la mayoría de los hombres y mujeres sufre y se pierde en sus objetivos, por esta razón hoy en día cultos y organizaciones que te prometen dinero y felicidad son parte de este control mental que muchos aprovechan para su beneficio personal obteniendo poder y operación sobre un grupo de personas que puede llegar a millones con un discurso simple pero totalmente manipulador.

El súper poder del ser humano

Si me dieran a escoger entre volar, tener súper fuerza, súper velocidad o alguno de esos sobrenaturales poderes que tiene los héroes de Marvel o DC Comics y entre poder controlar a la gente, sin duda escogería el último, ya que controlando las decisiones de los demás y llevándolos hacia donde yo quiero, puedo realizar grandes negocios, estar con la mujer que yo desee, vivir donde me plazca y conducir el auto que me dé la gana, con tan sólo pedirle a cualquiera que haga mi voluntad sería el rey del mundo, pero como todo súper poder hay algo que lo limita.

El control del ser humano

Después de la segunda guerra mundial se creó en Instituto Tavistock, del cual ya he hablado anteriormente en este espacio donde la realeza y millonarios europeos y norteamericanos financiaron investigaciones para poder tener el poder de saber cómo es que funciona el pensamiento individual y colectivo del hombre, principalmente sus deseos y miedos para así poder controlar a las grandes masas para así poder conseguir supremacía y liderazgo por medio de este conocimiento que pocos conocen.

El conocimiento es supremacía

La agrupación formada en Estados Unidos por Keith Raniere denominada NXIVM con la cual se vincula al hijo de Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas y su agrupación en México In Lak´Ech que ofrece el servicio para “potencializar la individualidad” bajo un método al que denominan “investigación racional” donde se incluyen programas de “éxito ejecutivo” donde seguramente prometen dinero y felicidad.

La leyenda de Keith Raniere…

Nació en Brooklyn Nueva York y fue criado en los suburbios y sus adeptos o seguidores dicen que es una de las personas más inteligentes y éticas vivas sobre el planeta, lo describen como un genio de voz suave, un tipo humilde que puede diagnosticar males sociales con “claridad notable”.

Dicen sus pupilos que como “entrenador ejecutivo” puede facultar a algunas de las personas más exitosas del mundo a alcanzar niveles cada vez mayores de “estado y dinero”; se podría decir que demuestra cualidades similares a las de Steve Jobs, Charles Manson y Jesucristo. Como atleta, superó a Michael Jordan al ser campeón de judo, a los 11 años y destacó en el voleibol, tenis, tenis de mesa, natación, softbol, ciclismo y esquí. A los 12 años emulando los pasos de Mozart, se enseñaba a sí mismo a tocar el piano a nivel de concierto; su pasión y aptitud por la música que inspiraron a dominar muchos otros instrumentos musicales.

Como hizo el físico teórico, Sheldon Cooper, Keith se enseñó a sí mismo a los 12 años matemáticas y sólo un año más tarde ya tenía un nivel universitario en esta rama y se había convertido en un programador profesional… ¿Qué tal?[

No me cabe duda que Emiliano es un hombre culto, inteligente, informado y educado en las mejores escuelas del planeta pero… ¿Cuál es el objetivo de tener toda esa instrucción y discurso disuasivo?

Control y supremacía

En realidad estos programas tienen un fin primordial que tiene que ver con “la supremacía y el control” de quienes imparten los cursos obteniendo mucho dinero entre los humanos descarriados, aquellos que han perdido la brújula de su vida o simplemente acrecentar sus potenciales para sobresalir entre los demás, les llenan vacios, cubren necesidades de éxito o reconocimiento, se les brinda un “juicio” social, psicológico y emocional dirigido a cumplir metas en su vida bajo una retorica practica y sutil, buscando el alineamiento de sus integrantes donde no se permiten las rebeldías y se tiene que acatar los mandatos funcionando como “sectas” donde se les otorga un “conocimiento” a cambio de su sumisión y silencio.

Es por esta razón que las quejas de mujeres principalmente contra NXIVM en Estados Unidos están saliendo a la luz, porque han tenido la valentía de rebelarse contra el control y las vejaciones que han sido objeto porque a nadie se le puede privar de sus libertades ni exigirle nada contra su voluntad apartándose de quien las ha sometido.