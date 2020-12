Adoro, de Armando Manzanero; y México lo adoró (Video)

La noche del 27 del de diciembre fui a dormir muy tarde, debía entregar un prolongado texto a cierto editor. Antes, revisé de nuevo el estado de salud de Armando Manzanero. El reporte: que ya estaba mejor de los pulmones pero permanecía en el hospital –donde había ingresado a causa del “agotamiento” consecuencia del Covid- por problemas con los riñones, había declarado la hija durante la tarde.

Desperté a tiempo para escuchar la conferencia matutina. Pero me venció el sueño poco antes de que el presidente López Obrador la suspendiera al serle comunicado que acababa de fallecer el compositor, y le dedicara algunas sentidas palabras sobre lo que él consideró el perfil social del compositor. Poco más tarde vi que tenía una llamada perdida una hora antes. Era del director de SDPnoticias, Federico Arreola. Hablamos; me informó que había muerto ya Manzanero. Y no era una broma del 28 de diciembre. Me preguntó si podía decir algo al respecto y acaso también grabar alguna canción. Hice ambas cosas.

Escribí y envié mi columna “Armando Manzanero, el piano y el bolero”, https://www.sdpnoticias.com/columnas/armando-manzanero-el-piano-y-el-bolero.html, y me dispuse a ensayar y grabar “Adoro”. No la había cantado nunca formalmente; sólo en los karaokes bar de Tokio, Japón, en 2007 y 2010, donde era muy popular esa canción en versión de Los Panchos (y probablemente en la de Plácido Domingo). La grabé como usualmente hago con mis videocolumnas y aquí les presento resultado en youtube después de ser alojada en SDP/FB; ya habrá ocasión de seguirla trabajando y cantando: