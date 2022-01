YouTube cerrará su división “Originals” dedicada a series; el proyecto verá su fin en marzo de este 2022 en todo el mundo.

El cierre de YouTube Originals fue confirmado por Robert Kyncl, director de negocios del portal de videos, quien mencionó que están agradecidos por el apoyo de la gente en estos 6 años.

Asimismo señaló que todos los creadores de contenido que tengan contrato con YouTube Originals no se verán afectados por este cierre, aunque no se mencionó qué pasará exactamente con ellos.

YouTube Originals (YouTube)

YouTube Originals nació como un intento de la plataforma de competir en ese entonces con la naciente industria del streaming, ofreciendo series y documentales originales al público por una suscripción.

De hecho fue gracias a YouTube Originals que se pudo desarrollar el proyecto de ‘Cobra Kai’ en sus primeras dos temporadas, aunque al final acabó migrando a Netflix.

Asimismo, YouTube Originals tuvo algunos productos interesantes como documentales de diversos tipos y proyectos de personalidades como Justin Bieber.

¿Por qué fracaso YouTube Originals?

Curiosamente, el fracaso de YouTube Originals se le puede atribuir a la propia YouTube, que rápidamente traicionó su propia esencia en favor de contenido que no llamaba mucho la atención.

En poco tiempo YouTube dejó de producir series y documentales en Original, para dedicarse a lo mismo que ya hacía en su plataforma gratuita, apoyar contenido de youtubers y similares.

Esto no fue muy bien recibido por los suscriptores, pues varios no querían pagar a YouTube por videos exclusivos de creadores que no llamaban la atención fuera de su propio círculo de fans.

Cobra Kai (YouTube)

De hecho, YouTube se casó tanto con su idea de apoyar a su propio “talento”, que vendió todos sus shows exitosos argumentando que no querían invertir más en ellos dentro de la plataforma Originals.

El ejemplo más claro es ‘Cobra Kai’, la propia Sony mencionó que YouTube no quería que produjeran más de 3 temporadas, no importando los buenos números que tuviera. De ahí que el show se fuera a Netflix donde sigue cosechando éxito.

YouTube no mencionó si hará otra incursión en el mundo del streaming luego de Originals; pero luce muy complicado ahora que la competencia es más reñida que cuando lanzaron su primer contenido.

Con información de Variety.