The countries with the highest rates of smartphone addiction:



1. 🇨🇳 China

2.🇸🇦 Saudi Arabia

3.🇲🇾 Malaysia

4.🇧🇷 Brazil

5.🇰🇷 South Korea

6.🇮🇷 Iran

7. 🇨🇦 Canada

8.🇹🇷 Turkey

9.🇪🇬 Egypt

10.🇳🇵 Nepal

11.🇮🇹 Italy

12.🇦🇺 Australia

13.🇮🇱 Israel

14.🇷🇸 Serbia

15.🇯🇵 Japan

16.🇬🇧 United Kingdom…