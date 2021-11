Taylor Swift crea filtro en TikTok por el lanzamiento de ‘All too Well’. La cantante estadounidense compartió cómo se ve su nuevo filtro a través de la red social.

En la madrugada del próximo 12 de noviembre se lanzará el segundo álbum de Taylor Swift, el cual será titulado Red (Taylor’s Version) y la cantante creó un filtro especial en TikTok para así poder interactuar en la red social.

Taylor Swift, filtro (@taylorswift - TikTok)

Taylor Swift crea filtro en TikTok

Taylor Swift compartió a través de su cuenta oficial de TikTok un video con un fragmento de su canción ‘All too Well’ acompañado de un efecto visual.

Taylor Swift aparece cantando durante unos segundos su famoso tema ‘All too Well’ y en la imagen se le puede ver usando un suéter blanco y cabello recogido; en la pantalla caen hojas otoñales.

Taylor Swift, filtro (@taylorswift - TikTok)

La cantante estadounidense, Taylor Swift, escribió en la descripción del video “blink and it’s red season” (parpadea y ya es otoño).

Los fans enloquecieron y en seguida comenzaron a utilizar el filtro de Taylor Swift a pocas horas del lanzamiento de Red (Taylor’s Version).

Hasta el momento, el video de Taylor Swift usando el filtro que creó en TikTok por el lanzamiento de ‘All too Well’ supera el millón y medio de reproducciones y se ha compartido más de 44 mil veces.

¿Cómo activar el filtro que Taylor Swift creó en TikTok?

Taylor Switf, filtro (@taylorswift - TikTok)

Activar el filtro que Taylor Swift creó en TikTok por el lanzamiento de ‘All too Well’ es muy fácil y nosotros te explicamos. Primero abre TikTok y ve a la sección donde grabas un video. Luego selecciona el botón ‘efectos’ y busca la categoría ‘música’. Por ser tendencia, seguramente el primer efecto que veas será el de Taylor Switf, sino ve al perfil de la cantante y descárgalo. Para activarlo deberás parpadear una vez.

Red (Taylor’s Version)

