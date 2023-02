El Día de San Valentín es una fecha que mucha gente aprovecha para mandar mensajes en WhatsApp a sus amigos o pareja; desde las clásicas felicitaciones, hasta cosas más complejas.

En este sentido, nos referimos a ciertos códigos que han desarrollado los usuarios de WhatsApp más jóvenes y que cobran bastante relevancia en este Día de San Valentín.

Estos códigos son los números 1437 y 831, los cuales probablemente muchos y muchas de ustedes ya los hayan visto entre sus mensajes de WhatsApp este 14 de febrero.

Si no tienes idea de lo que significan los números 1437 y 831, no te preocupes; a continuación te daremos su significado y no, no es nada malo.

WhatsApp Logo (Unsplash)

¿Qué significa 1437 en WhatsApp?

Vayamos con el primer código de WhatsApp, el 1437, que sería el más relevante para el Día de San Valentín y deberías de sentirte halagado o halagada si alguien te lo mandó.

De acuerdo con muchos usuarios de WhatsApp, el 1437 significa “I Love You Forever”, y se manda en el Día de San Valentín a tu pareja o un interés amoroso.

El 1 es “I”, el 4 es “Love”, el 3 es “You” y el 7 es “Forever”, combinados forman la romántica frase mencionada anteriormente.

Por lo general se manda sin mayor contexto, sólo el número y ya, pues se espera que la otra persona capte el mensaje de manera inmediata.

1437 de WhatsApp (Especial)

¿Qué significa 831 en WhatsApp?

Ahora bien, el 831 en WhatsApp también tiene una connotación afectiva como el 1437; de todas formas es común que igualmente se envíe en el Día de San Valentín.

Si te encuentras un 831 en WhatsApp, significa “I Love You”; este código se manda en el Día de San Valentín a todas las personas que consideres tus seres queridos.

Aunque muchas personas lo usan con sus parejas, también es común que se envíe a familiares o amigos que se consideren muy cercanos.

Si lo preguntas, en este código el 8 es “I”, el 3 es “Love” y el 1 es “You”.