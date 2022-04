¿No pueden enviar mensajes de WhatsApp? Los chats grupales presentan problemas

WhatsApp comenzó a presentar fallas en el envío de mensajes en los chat grupales este martes 5 de abril.

Según el sitio web DownDetector, WhatsApp comenzó a tener dificultades a partir de las seis de la tarde .

Aunque cabe destacar que el gráfico del sitio especializado en apps de tecnología, muestra una clara intermitencia en el flujo del servicio de WhatsApp desde las 9 de la mañana.

Así que no te espantes si no puedes o tus mensajes se han quedado atorados en el flujo del chat, ya que no eres tú sino WhatsApp.

WhatsApp (Pixabay)

WhatsApp presenta problemas en los chats grupales y otras 7 de sus funciones

Nota en desarrollo...En breve más información.