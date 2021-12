Neymar transmitirá por Facebook Gaming luego de “fichar” con Meta, compañía fundada por Mark Zuckerberg.

Tal como se anunció en un comunicado, Neymar, estrella del PSG , es el nuevo “fichaje” de Meta, de modo que se incorporará a las transmisiones de Facebook Gaming, plataforma streaming de videojuegos .

El debut de la súper estrella brasileña del futbol en Facebook Gaming se llevará a cabo este 17 de diciembre a las 13:00 horas (Centro de México).

La intención de Meta con esta incorporación es que Neymar, buque insignia del PSG, tenga una conexión más directa con los más de 245 millones de fans que tiene en Facebook e Instagram .

Cabe señalar que Facebook Gaming es una plataforma para transmitir partidas de diversos videojuegos, similar a lo que pasa en Twitch .

“Estoy muy feliz de unirme a Facebook Gaming para transmitir en vivo. El mundo de los videojuegos siempre fue una de mis mayores pasiones, después del fútbol, y estoy ansioso por divertirme con todos los que comparten esta pasión” Neymar

Neymar jugará contra otras personalidades en Facebook Gaming

La participación de Neymar en Facebook Gaming consistirá en ser host de diversos streamigns . En tanto que una vez al mes podría desafiar a alguna personalidad.

Y es que cada vez son más los famosos que transmiten sus partidas en vivo a través de Facebook Gaming y de otras plataformas.

De modo que el astro brasileño compaginará su actividad de futbolista del PSG con esta faceta de videojugador.

Recordemos que en estos momentos, Neymar se encuentra recuperándose de una lesión en el tobillo , misma que lo podría marginar de los octavos de final de la Champions League, mismos que se disputarán en febrero del 2022.

¿Cuáles son los videojuegos favoritos de Neymar?

Hace unos días, Neymar fue entrevistado por Red Bull en torno a sus videojuegos favoritos .

Sorprendentemente, Neymar reveló que su videojuego de futbol favorito no es FIFA, sino Pro Evolution Soccer , franquicia que recién cambio su nombre a eFootball .