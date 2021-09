‘Modo oscuro’ de Google: ¿Cómo se activa? Paso a paso

El ‘modo oscuro’ en varias aplicaciones e incluso el mismo teléfono, se ha convertido en uno de los preferidos de los usuarios, especialmente en la noche y ahora es el turno de Google.

Tras la llegada de este ‘modo oscuro’ a Chrome y Google, aquí explicamos la serie de pasos a seguir para activarlo en el navegador paso a paso.

Cabe resaltar que el ‘modo oscuro’ de Google está disponible para varios dispositivos como: tabletas, celulares, computadores y laptops.

Google 'modo oscuro' (Google)

¿Diferencia entre el tema ‘oscuro’ y el ‘modo oscuro’ de Google?

Google ya ofrece un tema oscuro predeterminado que se aplica para diferentes dispositivos, como celulares, tabletas, ordenadores y computadores portátiles.

Pero este tema solo se aplica a las pestañas y a la interfaz principal, es decir que al momento de realizar nuevas búsquedas, la luz blanca regresará afectando la visión del usuario.

Para activar este tema oscuro en Google, solo bastará con ir a la parte superior derecha y dar click en los tres puntos, seleccionar ‘ Configuración ’ y ‘ Tema ’.

Ahí aparecerán dos modos predeterminados: ‘Claro’ y ‘Oscuro’, siendo el último creado para ahorrar batería en el celular.

Google 'modo oscuro' (Google)

Google Chrome tiene su ‘modo oscuro’ que aplica a todo el buscador

De acuerdo a The Next Web , Google Chrome ya posee su propio ‘modo oscuro’ que aplica a todo el diseño del buscador, es decir que literalmente no habrán espacios en blanco.

Esta herramienta ha estado llegando de manera paulatina a los países, así como a los usuarios de iOS, Android, Windows y Linux.

Por lo que se recomienda estar atento a las actualizaciones ya sea en la App Store o en la PlayStore en caso de los dispositivos móviles.

Google 'modo oscuro' (Google)

¿Cómo activar el ‘modo oscuro’ de Google?