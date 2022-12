El precio de los celulares actuales puede ser prohibitivo para algunas personas; sin embargo, hay buenas opciones en equipos básicos como Mini smartphone iLight 11 Pro.

El Mini smartphone iLight 11 Pro es un teléfono de gama baja, sus funciones son muy básicas; sin embargo, cumple con lo que promete, además de que tiene un buen precio.

Afortunadamente es posible usarlo en México, contrario a otros equipos del estilo que muchas veces están bloqueados para nuestra región.

Si te interesa, a continuación te daremos todos los detalles del Mini smartphone iLight 11 Pro, incluido su precio.

Mini smartphone iLight 11 Pro (iLight)

Especificaciones del Mini smartphone iLight 11 Pro

El Mini smartphone iLight 11 Pro, cuenta con las funciones básicas de un celular de actual generación, aunque adaptado a su gama. Aquí tienes sus especificaciones:

Mini pantalla táctil de 2.5 pulgadas

Sistema operativo Android, con conectividad Wi-Fi y soporte para Google Play

Compatible con redes 2G y 3G

Bluetooth

Soporte para Facebook, Youtube, Twitter, Whatsapp, Chrome, Waze, Instagram

CPU MTK Quad, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento

Cámara frontal de 0.3 Megapixeles y trasera de 2 Megapixeles

Batería de 1000 mAh

Como puedes ver el Mini smartphone iLight 11 Pro se trata de un equipo bastante competente tomando en cuenta su tamaño.

Mini smartphone iLight 11 Pro (iLight)

¿Para quién está pensado el Mini smartphone iLight 11 Pro?

El Mini smartphone iLight 11 Pro está pensado principalmente para personas que no tienen un uso continuo del smartphone, por lo que no necesita nada de mayor nivel de equipamiento.

Asimismo, es recomendable para niños, debido a su costo, tamaño y funciones; como una manera de enseñarles el uso de uno de estos dispositivos.

El único problema es que dado su software, el Mini smartphone iLight 11 Pro podría verse descontinuado en poco tiempo, ya que no podría resistir más de una o dos actualizaciones.

Aún así, se trata de una buena opción para quien busca algo inmediato y barato.

Mini smartphone iLight 11 Pro (iLight)

¿Cuánto cuesta el Mini smartphone iLight 11 Pro?

El Mini smartphone iLight 11 Pro no es vendido por telefónicas de México; sin embargo, se puede conseguir en tiendas virtuales como Amazon.

Ahí lo puedes encontrar por un gran precio de 1747.19 pesos ; que es menos de la mitad de lo que te cuesta un gama media en la actualidad.

No te preocupes por no poder usarlo; aunque no se vende de manera oficial en el país, el Mini smartphone iLight 11 Pro tiene desbloqueo global.

Esto significa que si ya tienes un número, puedes ponerle el chip y este deberá de vincularse sin problemas con el equipo.