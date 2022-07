Tras una ola de reclamos por parte de los fans, Meta ha decidido dar marcha atrás a la actualización de Instagram que la haría parecida a TikTok, en la opinión de diversos usuarios.

En entrevista para Platformer, Adam Mosseri, jefe de Instagram, declaró que necesitaban reordenar sus ideas tras la respuesta negativa que tuvo su anuncio a las modificaciones del servicio.

Entre otras cosas, Instagram integraría un feed de pantalla completa, recomendaciones de “extraños” basadas en IA y un enfoque en video, muy parecido a lo que hace TikTok.

Instagram ( Ben Kolde / Unsplash )

No obstante, señala que no se arrepiente de arriesgarse con las nuevas ideas para Instagram, pues si no fallan, no sabrán dónde están sus errores; además Adam Mosseri añadió que muy pronto regresarán con otra propuesta.

Esta declaración de Adam Mosseri tiene como trasfondo un análisis de datos negativos alrededor de Instagram, ya que tras el anuncio, los números de la aplicación “no son muy buenos”, en sus palabras.

Aunque no dio cifras exactas, señaló que los usuarios de prueba mostraban un disgusto con el nuevo feed de Instagram, lo que estaba provocando que se usara menos la aplicación.

No se descartan cambios en el futuro de Instagram; sin embargo, por la palabra de Adam Mosseri, todo indica que estos no se dará de la misma forma y no imitarían de forma descarada a TikTok.

¿Cuál fue la polémica alrededor de Instagram y TikTok?

La polémica de Instagram y TikTok, que hizo que Meta replanteara su estrategia, se dio apenas el pasado 22 de julio, cuando Mark Zuckerberg de Meta anunció las modificaciones para el servicio.

Como ya mencionamos, se mencionó que Instagram pondría un gran enfoque en los videos y las recomendaciones de IA, lo que fue tomado por usuarios como una copia de TikTok.

En unas horas, una gran cantidad de usuarios de Instagram se manifestaron en contra de los cambios, argumentando que usan la aplicación debido a su enfoque de fotos, no porque sea un servicio de video.

A raíz de esto se creo el lema (y memes) “Make Instagram Instagram Again”, el cual fue usado por primera vez por la fotógrafa Tati Bruening, luego de que al revisar su feed, notó que le salían demasiados reels.

Make Instagram Instagram Again (Tati Bruening)

No sólo eso, si no que esos reels eran de personas o cuentas desconocidas, lo que la hizo sentir frustrada por no ver ninguna foto de sus amistades en Instagram.

Fue tal la repercusión del lema, que las hermanas Kylie Jenner, Kim y Kourtney Kardashian se sumaron a esta campaña a favor de que Instagram mantenga su esencia como app de fotos y no sea una copia de TikTok.

En un inicio, Meta defendió su postura ante la nueva actualización de Instagram; sin embargo, al ver toda la publicidad negativa resultado de este proyecto, han decidido dar un paso atrás de momento.

Con información de AFP y Gizmodo.