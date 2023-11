¿Te imaginas a Bad Bunny cantando All I Want for Christmas is You de Mariah Carey? Así lo vuelve hacer la Inteligencia Artificial; aquí el video.

Al parecer los enfrentamientos de Bad Bunny vs Inteligencia Artificial seguirán en las redes sociales.

Y para hacer enojar nuevamente a Bad Bunny -de 29 años de edad- en plena época navideña, ahora la Inteligencia Artificial lo ponen a cantar All I Want for Christmas is You de Mariah Carey.

Así se escucha Bad Bunny cantando All I Want for Christmas is You de Mariah Carey, por que la Inteligencia Artificial lo hace de nuevo

La Inteligencia Artificial lo hace de nuevo, pues ahora pone a cantar a Bad Bunny nada más ni menos que el tema navideño All I Want for Christmas is You de Mariah Carey -de 54 años de edad.

Por lo que es seguro que a Bad Bunny no le va a gustar, ya que nuevamente el reguetonero vuelve a ser blanco de las fechorías de la Inteligencia Artificial.

Luego de escuchar a Bad Bunny cantando All I Want for Christmas is You de Mariah Carey.

Tema que es todo un clásico navideño, y con el cual Bad Bunny parece que se pondrá de moda en esta época de Navidad.

Pues, además, de escucharlo cantar All I Want for Christmas is You, el puertorriqueño se convierte en Mariah Carey con todo y video.

A lo que podemos ver a Bad Bunny convertirse en Mariah Carey en este video para All I Want for Christmas is You.

Y con los que deja en claro que Bad Bunny lleva cero, mientras que la Inteligencia Artificial 2.

Bad Bunny cantando All I Want for Christmas is You de Mariah Carey vuelve a ser la burla gracias a la Inteligencia Artificial

A Bad Bunny no le va ha gustar verse otra vez siendo la burla gracias a la Inteligencia Artificial, luego de que se escuche cantar All I Want for Christmas is You de Mariah Carey.

Ya que los comentarios en redes sociales no han parado para Bad Bunny cantando All I Want for Christmas is You de Mariah Carey.

“ Es lo mejor que Bad Bunny cantará en su vida”, ”ultimate Bad Bunny está sacando unos temazos”, “por fin se le entiende algo a Bad Bunny”, son alguno de los comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento, Bad Bunny no ha declarado al respecto, aunque entre los internautas aseguran que el reguetonero ya estar haciendo coraje, pues la Inteligencia Artificial se la volvió a aplicar.