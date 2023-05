Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Felipe Calderón y otros políticos fueron recreados como modelos de Balenciaga gracias a la inteligencia artificial. Aquí te mostramos cómo se verían si efectivamente fuesen modelos.

AMLO y Felipe Calderón ya han sido recreados por la inteligencia artificial en el pasado. De hecho, una imagen del ex panista siendo detenido por elementos de la Policía Federal se hizo viral en marzo de 2023.

La inteligencia artificial imaginó a Felipe Calderón sometido en las calles del Centro Histórico por elementos de la Policía Federal, exhalando un último aliento de auxilio antes de ser capturado por las autoridades del Gobierno de México.

“Sí, por favor”, dice el usuario Oscar Balmen que publicó la imagen de Felipe Calderón sometido en Twitter. Así como tantos otros que le respondieron: “El sueño”, “¡Pronto!” y “Se hará”.

Sin embargo, en esta ocasión no solo al ex panista le tocó ser recreado, sino también al presidente AMLO y a los ex presidentes Vicente Fox Quesada, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.

AMLO, Felipe Calderón y otros políticos son recreados por la inteligencia artificial como modelos de Balenciaga

AMLO, Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari lucen prendas de Balenciaga gracias a la inteligencia artificial. Una marca que llegó a ofertar una bolsa de basura en 34 mil pesos.

AMLO hecho con inteligencia artificial dice: “Es culpa de la mafia de Balenciaga; respecto a Balenciaga tengo otros datos; fuchi caca, Balenciaga; Balenciaga, no balazos; nos robaron la presidencia, pero no pudieron robarnos Balenciaga”.

“Genaro García Luna no forma parte de Balenciaga” y “Brindo por Balenciaga” son las dos únicas frases de Felipe Calderón hecho con inteligencia artificial, pero también hay frases icónicas de distintos ex presidentes de México.

“Se cayó el sistema, pero no Balenciaga”, dice Carlos Salinas de Gortari, “Y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”, agrega como si estuviera tomando protesta, con ese tono de convencimiento que caracterizó su sexenio.

Con más sentido del humor fueron las frase de Enrique Peña Nieto y Vicente Fox: “Infrastrutochor, Balenciaga; Aquí les pregunto: ¿Qué hubieran vestido ustedes?; Tengo una chaqueta Balenciaga, no, menos, como 5″, dice Peña Nieto.

“¿Qué te parece si comes, usas Balenciaga y te vas?”, dice Vicente Fox en referencia a una frase histórica con la que le pidió Fidel Castro, ex presidente de Cuba, que se retirara de una visita diplomática a México después de comer.

La llamada telefónica entre Vicente Fox y Fidel Castro se filtró. Entonces el presidente de México le pidió “básicamente, no agredir a Estados Unidos o al presidente Bush”:

“Ahí te va, ahí te va. Déjame terminar. Que puedas venir el jueves y que participes en la sesión y hagas tu presentación, como está reservado el espacio para Cuba a la una. Después tenemos un almuerzo, un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de Estado; inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado, y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras”. Vicente Fox

Aquí puedes ver a los modelos de Balenciaga:

Inteligencia artificial imagina cómo se verían Bill Gates, Elon Musk y otros millonarios si fueran pobres

Bill Gates, Elon Musk y otros millonarios fueron imaginados como gente pobre gracias al trabajo de inteligencia artificial que desarrolló el artista Gokul Pillai. La historia pobreza y marginación de estos hombres fue expuesta.

Las imágenes hechas con inteligencia artificial fueron aprovechadas por la cuenta The Other 98% de Facebook, que se dio a la tarea creativa de contar la historia de Bill Gates, Elon Musk y otros millonarios si fueran pobres.

“Fueron reimaginados como si hubieran nacido sin padres ricos, no hubieran recibido miles de millones repartidos por el gobierno, y no tuvieran miles de empleados creando valor que desvían y renombran como su ‘riqueza neta personal’”.

El primer caso fue el de Donald Trump o Donny Chumpf:

“Evadió los impuestos, pero no se salió con la suya porque es de clase trabajadora, resultando en un registro criminal que le impidió obtener otro trabajo. Chumpf pasó más de la mitad de su vida en prisión”. The Other 98%

Después le tocó a Elon Musk o Chemelong Musk:

“El padre de Musk era minero, pero no minaba esmeraldas en África, sino carbón en Virginia Occidental. Después de perder a su madre a una edad temprana por prescripciones de opioides, Musk nunca recuperó la concentración ni pudo obtener un trabajo legítimo. Pasa sus días vagando por las calles despotricando en voz alta sobre viajes espaciales, túneles subterráneos y monedas mágicas con perros impresos en ellos que reemplazarán al dólar estadounidense y las monedas globales”. The Other 98%

En tercer lugar quedó la historia de Bill Gates o Shill Tate:

“Tuvo un buen trabajo a largo plazo en una fábrica que hace chips para computadoras personales, pero los ejecutivos tomaron la decisión de reubicar la planta a China para poder aumentar sus bonus. Él y la mayor parte de su comunidad nunca pudieron recuperarse a pesar de los grandes esfuerzos”. The Other 98%

Siguió Jeff Bezos o Jep Bozo:

“Un chico emprendedor y trabajador, Bozo consiguió su primer trabajo formal a los 15 años de edad en un almacén local para una corporación global. A pesar de trabajar 60 horas a la semana, durante 20 años, en un trabajo agotador, Bozo nunca escapó de la pobreza. Se lesionó en el trabajo y no tuvo beneficios médicos o de licencia adecuados, se le dijo que no regresara”. The Other 98%

Finalmente, le tocó al más joven de la lista, el CEO de Meta (Facebook), Mark Zuckerberg o Mac Chucklef*ck:

“Desde joven, Mac tenía muchas promesas e incluso fue aceptado en la Universidad de Stanford. Entonces Mac se metió en problemas por usar los recursos de la escuela para arrancar una empresa de tecnología privada que mantenía una base de datos de imágenes de estudiantes femeninas sin su consentimiento. Fue expulsado de la escuela, y sin un título universitario no podía encontrar un buen trabajo y recurrió a una serie de ajetreos secundarios sin éxito para ganarse la vida”. The Other 98%

Inteligencia Artificial: Bill Gates, Elon Musk y otros millonarios si fueran pobres. (Gokul Pillai / Inteligencia Artificial.)

