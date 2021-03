Youtuber se pone implantes de senos por un reto

El youtuber Yeferson Cossio se realizó una mamoplastia para cumplir un reto.

El youtuber Yeferson Cossio, famoso debido a su lema “sí a todo”, bajo el cual realiza toda clase de retos, se sometió a una mamoplastia por “diversión”, pues aunque esta era el castigo de un apuesta con su cuñado, la cual ganó, este decidió realizársela de todos modos.

De acuerdo con lo videos e imágenes compartidas por el youtuber, este apostó con su cuñado Jhoan López que podía llegar a los 3 millones de seguidores, y que de no ser así, se pondría implantes en los senos.

Este reto lo ganó el youtuber, por lo cual su cuñado era quien debía someterse a la cirugía; sin embargo, Yeferson Cossio , anunció que después de hablar con el equipo de cirujanos sobre la mamoplastia, decidió acompañar a su cuñado y operase por la anécdota futura.

“Para no dañar mis pectorales, me dejo las siliconas 3 días y luego me las quito, la cicatriz sería pequeña y debajo de un tatuaje”. Yeferson Cossio.

El 2 de marzo de este 2021, el youtuber anuncio mediante su cuenta de Instagram que ya se había operado y pronto mostraría los resultados.

“Ya tengo unos teteros enormes, me siento y veo súper raro”. Yeferson Cossio.

Resultados de la mamoplastia del youtuber

El día 3 de marzo del 2021 el youtuber Yeferson Cossio compartió en su cuenta de Instagram varios videos y fotografías de sus “nuevos senos”, en donde se centró en mostrar que estos realmente fueron operados y no eran cuestión de algún truco de maquillaje.

Asimismo, el youtuber comentó que el video completo de la cirugía lo subiría a su canal de YouTube, para que puedan ver “todo el proceso”, y que los implantes se las estaría retirando en aproximadamente una semana.