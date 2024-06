Un nuevo video viral se ha compartido en redes sociales, pues muestra a una joven haciendo un gran berrinche porque le compraron el iPhone 13 en lugar del 15.

En el video viral se puede que la joven le grita a su mamá, incluso se tira al piso porque tiene el iPhone 13; pero ella quería el 15.

Esto sucedió en Brasil; al parecer la discusión se alargó por varios minutos, pues vemos las dos mujeres recorren varias partes de una estación camionera discutiendo.

Todo ante la incomodidad de las personas que estaban esperando su transporte o sólo pasaban por el lugar.

Más allá de la molestía evidente por el reclamo de su hija, la mamá de la joven del video viral, discute con ella porque ya está grande para entender que no puede tener un iPhone 15.

La mamá menciona en reiteradas ocasiones que la joven del video viral ya tiene 20 años, que ya no está en edad de hacer esos berrinches y que debería de comprender que no se le puede comprar todo.

Aún más, le señala que ella (la mamá), tiene un iPhone 11 y que así está bien, que su iPhone 13 que le compraron le funciona perfectamente.

Sin embargo, la joven sigue discutiendo con su madre debido a que no tuvo lo que quería, hasta que esta cansada de la situación, la jala y se la lleva para que deje de hacer su “teatrito”.

¡Malcriada! 🙄 Se ha vuelto viral un video en redes sociales porque una adolescente hace berrinche a su madre, quien le compró el iPhone 13 y no el 15 ¿Qué opinas? pic.twitter.com/RmkvYhvtJe

Debido a esto, mucha gente que ha visto el video viral se ha puesto del lado de la mamá, señalando que la joven del iPhone 13 es una malagradecida.

Después de ver el video viral, varios señalaron que no le comprarían nada a la joven, pues ya está muy grande para que le estén regalando cosas.

Otros mencionaro que la joven debe de entender que nada se da gratis, y ponen de ejemplo lo que hacen con sus hijos e hijas.

Unos con menos paciencia señalan que ahí la hubieran dejado con su berrinche o se la llevaban “del chongo”.

Si alguno de mis hijos osara hacer eso, yo lo regreso y le s dejo sin cel aparte tendrá que buscar las formas para comprarse uno, en mi casa no se les daba dinero de a gratis, libro leído con ensayo $25 pesos, lavar patio $ 10 pesos y así , yo así lo hice y son felices.

Ahí la dejo y no la veo...es más sin ceular se queda. Y si me apuran en la casa, del chongo la meto al agua fria. Les juro que no se trauma