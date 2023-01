A través de TikTok se difundió una curiosa historia de una familia que se intentaba deshacer de un ratón, pero al final terminó haciendo de las suyas.

Una abuelita había encontrado al ratón vivo en el basurero, por lo que decidió irlo a botar a un desagüe cercana.

Sin embargo, al momento en que libero al ratón, el animal opto por regresar a donde fue feliz y se dirigió de regreso a casa de la familia.

El curioso momento ha sido gracioso para miles de personas en TikTok y no cabe duda que la reacción del público no se hizo esperar.

Video de TikTok (Captura de TikTok/@locurasdemel)

¿Qué dicen los usuarios sobre el video del ratón de TikTok?

No cabe duda que el final ha resultado toda una sorpresa y para muchos incluso ha sido cómico.

Al final el video de TIkTok resultó gracioso y ha hecho reír a miles de personas y atraído la mirada de otras.

Muchos han hecho diversos comentarios irónicos hacía el ratón y se han reído de la situación.

Video de TikTok (Tomada de video)

“Noooo que risa se sabía el caminito de vuelta que gracioso”, “Volvió a la casa y cerró con llave la puerta. Dicen que aún no pueden entrar a desalojarla”, “Llegó primero q la abuelita a la casa”, “Uno siempre vuelve donde fue feliz, jajaja”.

“Vuelvo a la tierra que me vio nacer. dijo el ratón... La casa de la abu”, “Te juró que me rei mil años”, “Jajajajaj ya sabía donde vivía”, “jajaja agüita soy tu nieta que no ves que ya soy de la familia”, escribieron TikTok

Los usuarios han exigido una segunda parte donde la familia muestre cómo vive ahora el ratón en su casa y siguen muertos de risa.

“¿No hay segunda parte?”, “Nooo que risa se sabía el caminito de vuelta que gracioso”, “2da parte x fis”, “segunda parte donde entro jajajaja”, “Necesitamos parte 2″, “¿Y luego que más paso? Queremos parte 2″, escribieron en TikTok