Un conductor de Uber estafó a un usuario y lo hizo esperar para cobrar el viaje, la evidencia fue grabada por el usuario y subida a través de su perfil personal de TikTok.

El usuario escribió “Cómo cuando a tu Uber le falta dinero”, y narra que el pidió un viaje el pasado jueves por la noche. Él se percató de que algo iba raro con su servicio; ya llevaba 30 minutos esperando y le envío un mensaje al conductor.

El usuario le pregunto al conductor “¿Tas bien, si vas a venir?” y después de una larga espera y una serie de mensajes el conductor contesta “No le hagas a mi me da igual, suerte”.

¿Qué pasó con la estafa de Uber?

El usuario de Uber subió un segundo video donde mostró más mensajes del conductor y una acción que sorprendió en TikTok.

En la segunda parte se muestra que el conductor de Uber le menciona al usuario “Estoy tranquilo en casa”, a lo que queda claro que solamente espera que el usuario le cancele para obtener ingresos por “Viaje cancelado”.

Sin embargo, no todo queda ahí ya que el conductor se mueve unos cuantos metros y los usuarios intuyen que se movió del baño a su cuarto.

¿Qué dicen los usuarios acerca del conductor de Uber?

En los comentarios la mayoría de usuarios han compartido que tuvieron experiencias similares con Uber y algunos aconsejaron al usuario que mande el video a Uber como forma de evidencia y puedan compensarlo de alguna manera.

“Hubieras ido a su casa jajaja”, “Ellos tienen que cancelar si no no pueden trabajar, solo déjenlos esperando”, “Me paso lo mismo me pasó una ves y me fui en didi y después de cuarenta minutos de viaje se fue a la dirección de inicio de viaje” se lee en comentarios.

Algunos usuarios escribieron que les ha pasado una estafa similar. Los conductores hacen esta acción debido a que si un usuario decide cancelar un viaje ellos cobran un porcentaje por ello.