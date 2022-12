Una turista no puede creer lo que hay en las ferias de México y busca respuestas en TikTok, donde se viralizó el video en el que pide que alguien le expique el chiste de algunos juegos ininteligible para ella.

Las ferias son un reflejo de la cultura de cada lugar, de ahí que muchas veces los foráneos no entiendan las dinamicas que son un éxito entre los locales.

Así lo evidenció en un video de TikTok Laura, una turista de Dinamarca que pasa sus vacaciones de fin de año en el sur de México.

El lunes 19 de diciembre, una confundida Laura recurrió a TikTok para pedir a sus seguidores que le ayudaran a entender un juego de destreza que encontró durante su visita a una feria de Tabasco.

El juego en cuestión era un tiro al blanco de feria, que consiste en disparar un rifle de balines intentando tirar algunas de las figurillas que desfilan en hilera.

Quien logra el objetivo, además de ganar un premio en la dinámica de la feria, hace que alguna decoración “cobre vida”, por ejemplo:

El ‘chiste’ de este juego de feria mexicana es provocar la risa o un susto a quienes participan en la dinámica, lo que la turista de Dinamarca no entendió y por eso pidió a sus seguidores de TikTok algún tipo de orientación.

Algunos usuarios de TikTok comprendieron la confusión de Laura, reconociendo que su cultura y la de los mexicanos es muy distinta. Así, intentaron explicarle el por qué de cada elemento.

Sin embargo, hubo otros que se mostraron indignados, lanzándole insultos y exigiéndole que regresara a su país, al no entender que la joven se mostrara tan confundida con las dinámicas de la feria mexicana.

En videos posteriores, la turista danesa lamentó haber recibido hate por su confusión con la feria de México, por lo que pidió más amabilidad en las redes sociales.

“¡Bienvenido a Dinamarca! Últimamente he estado recibiendo muchos comentarios diciéndome que soy una estadounidense estúpida y que regrese a Estados Unidos. Así que primero aclaremos una cosa: no soy de allí. Además, todo el odio y la negatividad en TikTok hacia visitantes y extraños son muy intensos. Intenten con amabilidad, hagan preguntas, no ataquen ni amenacen a alguien de quien no saben nada. Espero difundir positividad, conciencia y contenido divertido en el futuro”

Laura, turista de Dinamarca