En un video de TikTok, una misteriosa figura apareció detrás de una mujer mientras ella grababa un video para sus amigos

Una mujer llamada Kayleigh Corby quedó conmocionada luego de ver una figura misteriosa que apareció detrás de ella mientras grababa un video para TikTok. En las imágenes se puede ver la silueta de un hombre sobre el hombro de Kayleigh mientras se graba a sí misma reaccionando a otro video de la plataforma.

Kayleigh Corby es una madre de dos hijos que se encontraban durmiendo en el piso de arriba mientras ella realizaba el video para TikTok. "Me sentí asustada. Es como si alguien estuviera detrás de mí mirándome todo el tiempo", comentó la mujer para medios locales.

La joven madre no se dio cuenta de la figura hasta que una amiga se la señaló, lo que la hizo sentir incómoda. Cuando la mujer observó el video, también vio la misteriosa figura que parece ser la silueta de una persona parada sobre su hombro derecho. La figura parece estar iluminada por la luz de la otra habitación.

“Estaba en mi cocina anoche, estaba haciendo un TikTok. Se lo envié a mi amigo y me dijo 'hay una figura detrás de ti, ¿quién es ese detrás de ti?'. Así que miré la grabación y estaba allí” Kayleigh Corby

Después de ver la misteriosa silueta, la mujer llamó a su padres para que se quedaran con ella

La mujer comentó al medio ‘Times Now News’ que desde que notó la misteriosa figura, tuvo miedo de estar sola en la casa por lo que invitó a sus padres a quedarse con ella. Kayleigh Corby, de 33 años, vive en Merseyside, Inglaterra.

“Me dejó sin palabras, para ser sincera. Mi madre y mi padre tuvieron que venir aquí esa noche. Mi padre no quiso dejarme sola porque tengo niños en casa. Me sentí fatal, no estaba relajada, estaba asustada” Kayleigh Corby

Los usuarios de TikTok también se percataron de la extraña silueta y realizaron diversos comentarios de asombro ante este suceso, donde señalaron lo ‘tétrico’ del video. "Vaya, eso es tan espeluznante", fue uno de los mensajes.